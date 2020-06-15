北京疫情傳播鏈已跨省！河北一家四人染疫「6歲女童去過幼稚園」





▲新發地海鮮市場成為北京疫情風暴中心。（圖／記者任以芳攝）

記者鄭思楠／綜合報導

河北省衛健委6月15日通報，2020年6月14日0-24時，河北省新增報告新型冠狀病毒肺炎確診病例3例（都是北京市6月11日新增本地確診病例的密切接觸者），新增無症狀感染者1例（是北京市6月11日新增本地確診病例的密切接觸者）。

截至6月14日24時，河北省現有確診病例3例，累計治癒出院病例322例（含境外輸入10例），累計死亡病例6例，累計報告本地確診病例321例、境外輸入病例10例，現有疑似病例0例，尚在隔離醫學觀察的密切接觸者86人，尚在醫學觀察無症狀感染者4例（境外輸入3例）。

據悉，河北3位確診患者和1例無症狀患者是一家四口。病例一是一位53歲劉姓女子，53歲，6月5日左右曾在北京新發地批發市場的13號、18號、19號攤位進貨（帶魚等），6月11日20時從北京居住地乘計程車（車牌號不詳，司機姓名不詳）返回安新縣端村鎮西堤村。

病例二是31歲的王姓男子，病例一的女婿，5月14日與妻子、女兒自駕前往北京，至6月8日一直在北京新發地市場水產14號攤位經商，6月8日下午16時同妻子和女兒一同自駕車返回安新縣端村鎮西堤村。

病例三是上述王姓男子的6歲女兒，5月14日與父母自駕前往北京，6月8日下午16時同父母一同自駕車返回，6月10日到端村鎮中後街第一幼稚園，6月11日上午出現發熱症狀。無症狀感染者是王姓男子的妻子，目前已經懷孕。

另外，6月14日0-24時，四川新增新型冠狀病毒肺炎確診病例4例，新增疑似病例1例。新增疑似病例是6月9日從北京乘機抵成都，乘私家車抵達雅安市石棉縣，她丈夫是6月13日北京確診病例。

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