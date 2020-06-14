▲ 新北安心fun尋龍輕鬆buy，侯友宜現身深坑商圈力推信心經濟。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

疫情趨緩，迎來全台大解封！觀光逐漸復甦，14日於深坑老街再推出振興二部曲「新北安心fun尋龍輕鬆buy」，第一時間攜手20個商圈，讓市民朋友從6月到11月，創造信心經濟，新北市政府更是加碼推出打卡抽獎及滿額贈的好康活動，好吃好玩等你來挖掘。

侯友宜表示，在中央政府提倡防疫新生活之後，市府也積極協助振興，希望攜手地方，共創信心經濟，4月開始協助商圈申請補助，並規劃辦理戶外活動，協助20個商圈自主性辦理活動。

即日起至11月中除線上活動、優惠促銷活動與文化體驗活動外，也有爬山、戶外遊程等多元活動，未來也將推出的振興三倍券的商圈優惠方案，刺激大家在新北的買氣，在疫情趨緩之下能恢復信心及願意走出戶外，來新北市商圈可以玩的放心、買的開心。

▲ 新北市長侯友宜與商圈業者互動，推廣商圈美食。

新北市商圈聯合發展協會理事長黃建強表示，本次感謝市府的協助，為商圈挹注經費，在活動期間各商圈都推出豐富的活動，像深坑商圈推出活動期間至特約店使用行動支付，消費滿百即贈30元抵用券，9月份也推出豆腐、黑豬肉香腸等DIY活動，而石碇商圈則推出登山健行活動，行程特別搭配特色餐廳與在地藝術職人體驗手作體驗，給民眾一次享受。

另外，18個商圈向中央申請「商圈振興補助」，共獲得1,850萬經費，未來淡水與金山商圈將聯合辦理「青春山海線-淡金藝遊趣」活動，而蘆洲商圈則舉辦「神將蘆洲喜樂町」活動等，透過中央與地方力量共同攜手提振在地經濟，大家不妨來商圈體驗。

▲ 新北市商圈聯合發展協會理事長黃建強向新北市長侯友宜介紹「深坑四寶」。

經發局說明，本次串聯20個商圈推出活動，包含「尋龍啟示抽獎活動」讓民眾到商圈尋找吉祥物打卡龍、爆料龍與跟屁龍，合照並上傳至「來趣新北金發局」，就有機會抽中SwitchLite、氣炸鍋、負離子吹風機等獎項。

另外還有「商圈滿額贈禮活動」消費滿額1000元即送限量贈品！首波推出經發局吉祥物「打卡龍杯墊」，限量800個，先搶先贏！詳情請上新北市經濟發展局官網或「來趣新北金發局」臉書粉絲專頁查詢。

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