▲ 首屆全國有機茶品鑑雙料冠軍在新北，週末來希望廣場選購限量比賽茶。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府13日在臺北希望廣場舉辦「第一屆2020年全國有機茶TAGs分類分級評鑑」頒獎典禮暨展售會，條形包種茶與球形烏龍茶翠蛙選獎落新北，分別由鄭信忠及淨源茶場獲得，市長侯友宜到場頒獎，並與茶業改良場一同發表獨創風味輪，邀請現場民眾週末連假來希望廣場品嚐限量有機比賽茶。

農業局表示，為擴大宣傳2020為臺灣有機茶元年，新北市政府、茶業改良場、瑠公農業產銷基金會、慈心有機農業發展基金會及有限責任新北市有機運銷合作社合作辦理全國首屆有機茶評鑑，由產官學三方評審品評，並以風味輪描述入等茶特殊風味，完美呈現有機茶的香氣及滋味。

▲ 首屆全國有機茶品鑑雙料冠軍在新北。

農業局說，評鑑以有機茶園指標翡翠樹蛙的數量及燙金顏色區分等級，分為翠蛙選、金蛙選、銀蛙選及銅蛙選。本次賽會報名點數合計225點，新北茶農鄭信忠及淨源茶場從全國好手中脫穎而出，分別奪下條形組與球形組的冠軍。

鄭信忠為新北市有機運銷合作社社員，10年前返鄉從農，承接父母的有機茶園，延續三代的有機理念，本次賽會獲得一翠三金一銀的好成績。淨源茶場2009年於坪林成立，肩負推廣有機茶使命，多年來參與茶農理念溝通、教育輔導、茶園管理、製茶流程、行銷販售等工作，本賽會也獲得一翠二金二銀五銅的好成績。

▲ 條形包種茶與球形烏龍茶翠蛙選獎落新北，分別由鄭信忠及淨源茶場獲得。

13日市長侯友宜親自頒發獎牌，鼓勵參賽有機茶農，並與茶業改良場共同發表首創風味輪。透過風味輪可以辨別茶品特色，每個人對花香、甜香或果香的喜好不同，試喝前，就能區分茶的色、香、味，藉以選出符合個人喜好的優質茶品。

侯友宜表示，新北市文山包種茶產量、品質及技術通通是全國之冠，透過新北好茶品牌帶動整個茶產業的發展，在發展產業拚經濟之際，同時也以友善環境的有機耕作做為長期目標，在防疫期間新北市仍持續支持有機農業發展，拓展農產品行銷通路，目前正值新北好茶產季，疫情趨緩之際，歡迎來新北茶產區體驗新上市春茶。

農業局長李玟表示，本年度有機茶評鑑從新北升級至全國，廣邀全國有機茶農齊聚新北切磋，13、14日在臺北希望廣場設有本次比賽茶展售會，凡於參展攤位購買有機茶滿4000元，即贈有機包種茶一盒，數量有限，送完為止。想購買高品質有機茶，請至會場選購，或電洽有限責任新北市有機運銷合作社電話：02-2915-3456。

「美麗最大的祕密」

二手票券豐富你的生活