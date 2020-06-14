▲ 幫地球降溫！侯友宜種下瀕危植物蘭嶼羅漢松，運用智能科技為樟樹健檢。新北市長侯友宜（右）、農業局簡任技正洪勝雄（中）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年是生物多樣性超級年，新北市長侯友宜響應聯合國「兆樹計畫（The Trillion Tree Campaign）」，13日參加「幫地球降溫─牽手種樹嘉年華」活動，與民眾在中和四號公園一起種下4棵瀕危植物─蘭嶼羅漢松，並運用智能科技為公園裡的一棵樟樹健康檢查。

新北市不只在3月12日植樹節宣導植樹保護地球的觀念，更把植樹擴大為一個施政計畫。侯友宜指出，新北市透過公有造林計畫、民眾自主造林、海岸造林、公私合作造林等方式，森林覆蓋率已達76%，為六都第一，林地增加面積也是全國第一。

除了鼓勵民眾種樹，侯友宜表示，新北市更積極於護樹作為，尤其是對於俗稱「樹癌」的褐根病全面清查及防除。為了提升樹木風險預警效能，2019年開始推動「樹木智能科技健檢」，以「應力波檢測儀器」，以非破壞性方式針對有安全疑慮的樹木健檢，可減少樹木倒塌情形，也可預防公共安全事件發生。

▲ 侯友宜響應聯合國「兆樹計畫」，與民眾在中和四號公園一起種下四棵瀕危植物「蘭嶼羅漢松」。

農業局長李玟表示，新北市與國際接軌響應聯合國「兆樹計畫」，2006年至今已種植超過125萬株樹，成為台灣第一個響應兆樹計畫的政府機關。此外，市府為提高市民生活品質，增加城市美感，也推動「城市綠美學」，以實際行動來綠動新北市，打造質感城市。

13日在中和四號公園展開的「幫地球降溫－牽手種樹嘉年華」活動，到場貴賓還包括聯合報系願景工程執行長羅國俊、行政院農委會林試所長張彬、國立台灣圖書館長鄭來長等，他們都用行動支持植樹護地球的重要性。

主辦單位並準備新北原生植物─烏來杜鵑及各式花草各500株，贈送民眾。現場還有攀樹護樹體驗、苔蘚微景觀及國產材木工DIY、森林療育體驗、聽故事摺紙及闖關遊戲等系列活動，希望促進民眾了解種樹護樹意義。

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▲ 運用智能科技為中和四號公園裡的一棵樟樹健康檢查。