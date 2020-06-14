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熱情仲夏慶端午正對時　區長廖武輝邀您來趟「金山輕旅行」

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▲ 熱情仲夏慶端午正對時 金山區長廖武輝邀您來趟「金山輕旅行」。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 熱情仲夏慶端午正對時，金山區長廖武輝（左）邀您來趟「金山輕旅行」。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「食五日節粽，破裘毋甘放」端午節後仲夏將至，趁著即將迎來的假期拋開城市喧囂，來趟山海美景交織的「金山輕旅行」正對時；同時位於金山區清水農地的蓮花也已逐漸盛開，建議旅客可多利用YouBike微笑單車、GoShare共享電動機車等綠能運具，體驗悠閒的「青春山海線、金山輕旅行！」

金山區公所表示，首訪金山第一站最適合到金包里老街啖美食及購買伴手特產，廟口鴨肉、甘藷製品、特色蔴荖、降暑飲品冰淇淋、古玩柑仔店選擇琳瑯滿目，吃飽喝足後可步行至鄰近的杜鵑公園借用YouBike微笑單車，往獅頭山公園移動，休閒的午後漫步在獅頭山公園步道，享受森林芬多精是再享受不過的了；而在金山區清水農地，無毒友善耕作的牡丹蓮花正逐漸盛開，隨手拍都清新脫俗，想賞蓮的旅客務必把握6至8月的花期到訪。

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▲ 熱情仲夏慶端午正對時 金山區長廖武輝邀您來趟「金山輕旅行」。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 漫步獅頭山公園體驗森林芬多精，運動有益身體健康。

金山區公所說，提到夏季到來，就不得不提衝浪勝地「中角灣國際衝浪基地」，擁有得天獨厚衝浪地形的中角灣，遊客中心提供觀光諮詢、淋浴服務，不久的將來還會有在地創生團隊「北海共販所」推動在地特產便當及輕食；而衝浪中心則提供衝浪設備租用販售，並規劃有衝浪及SUP立槳課程，旅客到訪金山亦可規劃戶外水域運動體驗。

金山區長廖武輝表示，金山區於3月份曾受新冠疫情案268到訪影響，雖區公所當時安排2次全街大消毒安定民心，生意仍降至1成以下，如今自新冠肺炎疫情逐步解封以來，在政府與民眾共同防疫有成進入後疫情時代，金山區金包里老街、獅頭山公園、中角灣國際衝浪基地等熱門景點人潮回流6至7成，振興經濟成為重點項目，邀請好朋友到訪金山刺激消費，體驗在地人文風情。

▲ 熱情仲夏慶端午正對時 金山區長廖武輝邀您來趟「金山輕旅行」。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金山輕旅行可多加利用綠能運具「YouBike微笑單車」。

【交通資訊】想前往金包里老街的旅客，可搭乘716、790、862、863、953、1068、1717、1815等路線公車於「金山區公所」站下車；清水農地賞蓮可多利用綠能運具抵達，或轉乘862、863路線公車至「清水路41巷口」站，往磺清大橋方向步行5分鐘即達；中角灣衝浪基地則可搭乘716、862、863路線至「中角灣」站下車。

更多在地旅遊資訊也可上金山區公所網站：http://www.jinshan.ntpc.gov.tw/「農經遊樂事」專區查閱，或關注「新北市金山區公所」Facebook專頁：https://www.facebook.com/jinshangov/，與小編即時互動。

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▲ 熱情仲夏慶端午正對時 金山區長廖武輝邀您來趟「金山輕旅行」。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金山清水農地牡丹蓮花盛開，賞花把握時間。

▲ 熱情仲夏慶端午正對時 金山區長廖武輝邀您來趟「金山輕旅行」。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金山區熱門景點「金山老街」人潮回流6至7成。

▲ 熱情仲夏慶端午正對時 金山區長廖武輝邀您來趟「金山輕旅行」。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金山老街廟口鴨肉人潮回流。

▲ 熱情仲夏慶端午正對時 金山區長廖武輝邀您來趟「金山輕旅行」。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金山區長廖武輝邀請好朋友們到金山一遊，體驗在地人文風情。

▲ 熱情仲夏慶端午正對時 金山區長廖武輝邀您來趟「金山輕旅行」。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 中角灣衝浪基地提供衝浪教學及觀光諮詢服務。

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