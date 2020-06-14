沈榮津接替陳其邁掌副閣揆？　鄭運鵬揭過人強項：是合適安排

▲經濟部長沈榮津。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

行政院副院長陳其邁預計17日請辭，投入高雄市長補選，而副閣揆的遺缺，外傳由經濟部長沈榮津升任。對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬14日表示，現在台灣不只是疫情後產業振興，在全球產業重分配、台商回流的政策上，有產業背景的副院長會是合適的安排。

在新任副院長人選上，衛福部長陳時中雖然被點名，不過後疫情時代，面對經濟復甦與振興等重大議題，政府勢必考量強化財經施政；因此，具有相關專業背景的沈榮津來擔任副閣揆，被認為是府院一致的看法。

鄭運鵬表示，現在談副院長人選，好像要趕陳其邁回高雄，感覺怪怪的，不過他認為，陳其邁應該也差不多要回高雄了。

鄭運鵬表示，現在台灣的需要，不只是疫情後的產業振興，在全球產業重分配、台商回流的政策上，有一位產業背景的副院長，他認為是合適的安排。

鄭運鵬指出，沈榮津除了40年的公職背景，他還有許多過人的強項，以口罩國家隊為例，就可以知道他是一位出面喊一聲，產業就會跟著前進的部長。

鄭運鵬說，他曾經在座談會見識到，沈榮津也和桃園市長鄭文燦一樣，有超人的記憶力，每個產業和公司的機器需求，過去發生什麼狀況，他都能如數家珍，非常厲害。

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