LIVE／經濟部聯手AIT力推人才大循環　蔡英文最新說明

旅遊魂憋不住了？松山機場推出「出入境體驗活動」，體驗機場新設施。交通部長林佳龍表示，「沒魚蝦也好」，真的憋很久沒出國了，他也標注總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，笑稱「不保證抽中」，強調同仁創意超前部署，絕對沒有內定。