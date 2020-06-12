LIVE／經濟部聯手AIT力推人才大循環　蔡英文最新說明

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）
記者蔣婕妤／台北報導
立法院數位國力促進會、經濟部與美國在台協會共同舉辦首屆「人才循環大聯盟（TCA）白皮書」公開發表會12日上午登場，總統蔡英文將現身致詞。《ETtoday新聞雲》將全程直播。
立法院數位國力促進會、經濟部與美國在台協會12日上午10點共同舉辦首屆「人才循環大聯盟（TCA）白皮書」公開發表會。總統蔡英文、立法院長游錫堃、國發會主委龔明鑫、立法院數位國力促進會會長劉世芳委員與美國在台協會處長酈英傑，皆將親臨現場並致詞。
「人才循環大聯盟計畫」去年啟動，美國在台協會經過一年考察訪談台灣各界菁英，彙整政策建議，撰寫《人才循環大聯盟白皮書》，期透過公私部門協力合作，推動人才循環，培育台灣人才庫，打造台灣為國際人才中心。
★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★
舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】