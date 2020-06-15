沈榮津接替陳其邁掌副閣揆呼聲最高　有3大關鍵因素

▲經濟部長沈榮津。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

行政院副院長陳其邁預計17日將請辭，正式投入高雄市長補選，而副閣揆遺缺，外傳諸多人選；不過，黨內各派系間的看法，幾乎多指向經濟部長沈榮津，成為目前接替呼聲最高的人選，關鍵因素在於，後疫情時代，台灣勢必面臨經濟振興、全球產業重分配，以及台商回流等重大政策的考驗。

陳其邁預計17日請辭投入高雄市長補選，在這個週末他已經展開選舉行程，13日就已南下，跟民進黨立委邱議瑩、內門農會總幹事洪輝煌、台灣火鶴花產業協會理事長李基來，前往內門、旗山視察，關心火鶴花產銷價格及生產狀況。

此外，陳其邁與身為高雄市黨部主委的黨籍立委趙天麟，在14日下午，也一起陪同資深媒體人王瑞德，在高雄駁二藝術特區大義倉庫C8-16外，發起一場「報復性消費」，請民眾吃冰。

在陳其邁幾乎確定投入選戰之際，各界在討論誰會是接替副院長的人選？被點名者眾多，包括：衛福部長陳時中、交通部長林佳龍、民進黨前主席卓榮泰、前黨秘書長洪耀福，以及經濟部長沈榮津等。

據指出，沈榮津在疫情期間，籌組口罩國家隊、防疫國家隊，以及紓困振興政策上，立下汗馬功勞，而在振興階段，國家的經濟問題會是重中之重，這成為他在內部擁有高呼聲的關鍵。親英系的重量級人物便透露，他的確是後疫情振興時期相當適合的人選。

此外，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬14日受訪時也表示，現在台灣不只是疫情後產業振興，在全球產業重分配、台商回流的政策上，有產業背景的副院長會是合適的安排。

鄭運鵬指出，沈榮津除了40年的公職背景，他還有許多過人的強項，以口罩國家隊為例，就可以知道他是一位出面喊一聲，產業就會跟著前進的部長。

鄭運鵬說，他曾經在座談會見識到，沈榮津也和桃園市長鄭文燦一樣，有超人的記憶力，每個產業和公司的機器需求，過去發生什麼狀況，他都能如數家珍，非常厲害。

此外，民進黨立委許智傑也認為，台灣未來最重要的就是振興經濟跟擴展全世界的貿易市場，副院長如果是財經專業，會是助力，且沈榮津身段柔軟，經驗也很豐富，是適當的人選。

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