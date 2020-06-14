影／賴清德打擊被三振沒在怕　封殺守備美技讓全場驚呼

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德14日透過臉書分享日前在台南打棒球的短片，畫面捕捉了他上場打擊的英姿，雖然被三振出局，但在守備時，撈到民進黨立委郭國文擊出的強勁滾地球，且快傳一壘封殺，展露行雲流水的守備美技。

由於7日國內大解封，賴清德當天出席2020台南市第七屆全國社區學齡棒球大賽，他特別穿上棒球裝，跟著大家一起暖身，下場玩了一局。本來大家拱他擔任投手，他直說不要，自願鎮守二壘，還謙虛地說，他可能會有很多漏接球。

在比賽開始時，賴清德率先上場打擊，面對投手強勁的快速球，他遲遲抓不到揮棒節奏，雖然有幾次順利咬到球，但都未正中紅心，導致都只擊出界外球，甚至還一度揮棒落空，最終被三振出局。

不過，即便賴清德的打擊表現不太理想，但在防守時，面對郭國文擊出二壘方向強勁的滾地球，他往左跨出兩大步，順利把滾地球撈起，並且快傳給一壘隊友，火速將郭國文封殺在一壘，一連串的動作行雲流水，讓場邊民眾驚叫連連。

▼賴清德穿棒球裝小試身手。（圖／翻攝自賴惠員臉書）



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