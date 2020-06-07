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影／防疫7日大解封！賴清德台南打棒球　超強身手「封殺」郭國文

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記者蔣婕妤／台北報導

隨著疫情趨緩，6月7日起國內大解封。副總統賴清德7日一早出席2020台南市第七屆全國社區學齡棒球大賽，難得穿上棒球裝在熱身賽下場暖暖身，沒想到卻使出超強身手，「接殺」立委郭國文，讓現場一陣驚呼，「副總統在家有偷練！」

2020台南市第七屆全國社區學齡棒球大賽7日在台南永康忠孝運動公園壘球場舉行。副總統賴清德、台南市長黃偉哲、立委郭國文、賴惠員等人受邀出席。主辦單位特別安排熱身賽，賴清德和郭國文也穿上棒球裝下場小試身手。

賴清德難得脫下西裝、穿上社區球隊棒球裝，跟著選手們一起做操暖身。賴清德擔任二壘手，面對郭國文擊出滾地球，眼看郭國文朝著一、二壘間成安打，他立刻用手套接球傳回一壘「封殺」，好身手讓現場民眾驚呼連連。

賴清德自己打擊時雖然被三振，不過好身手已經獲得不少讚嘆。他受訪時笑說國小時是棒球隊，守備手感應該還在，但打擊比較不在行，開玩笑說若被自己擊出安打，那表示投手不行了。

針對7日國內大解封，賴清德表示，台灣疫情穩定，本土病例持續零確診，在大家齊心協力下疫情控制得當，歡迎民眾從事喜歡的運動，生活要趨於正常了。

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