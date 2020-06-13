小朋友拷問「不當總統要幹嘛」　蔡英文接招這樣答！





▲總統蔡英文與「大人思想研究社」小朋友交流互動。（圖／總統府提供）

記者蔣婕妤／台北報導

蔡英文總統13日前往國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區，參觀「我是兒童，我有權利」兒童權利公約頒布30週年主題特展，並與「大人思想研究社」小朋友交流互動。蔡英文在座談中接受小朋友超專業提問，她開心邀請大家下次到官邸參觀、見見自己的兩隻貓和三隻狗。

蔡英文13日至景美園區兵舍5號、6號特展展間參觀，並在「大人思想研究社」小朋友導覽下，瞭解兒童權利公約起源、威權時期受難兒童故事，以及兒童應享有之生存權、發展權、受保護權及參與權等四大權利。

蔡英文也與小朋友自然互動、問答。她提到，幾個月前收到「大人思想研究社」小朋友的邀請書後，她仔細地看，對於這個社團感到好奇。因為大人習慣研究兒童的心理、福利、權利，可是竟然有兒童反過來要研究大人，這件事情真的很顛覆她的想法。

蔡英文說，因為疫情關係，她來這裡的行程因此遲延了好幾個月。雖然晚了幾個月，相信小朋友們在這段期間又長高、長大了，而剛才聽到小朋友們都很有自信地講解，她感到很高興，也覺得台灣的未來真的有希望。

小朋友們的提問超專業又五花八門。有人提問小英，「不做總統要幹嘛？」蔡英文笑答總統最重要的事就是專注在總統的工作，所以現在不太想這個問題，「我快做完任期再跟大家分享！」

過去曾因堅持小朋友同意後才簽名、不給媒體拍小女孩手繪卡片內文的蔡英文，被外界認為相當注重「尊重」。這次蔡英文被小朋友提問，怎麼說服家人讓自己走政治路，她說父母懂得尊重孩子的選擇很重要，也很感謝爸爸媽媽給自己這樣的權利，作為總統的自己也會努力捍衛孩子能自由做自己的權利。

蔡英文也笑說下次如果再邀請她的話，期盼可以在官邸和小朋友們見面，並向大家介紹她的兩隻貓及三隻狗。也希望下次見面的時候，大家的口罩都可以拿下來了，讓她可以看清楚小朋友們有多可愛。

蔡英文最後強調，景美人權園區值得每一個台灣人都來走走看看，瞭解當年被關押在這裡的人失去自由及人權被侵害的過程，讓每一代台灣人都不會忘記這件事情。要讓台灣可以強大、可以生存，讓世世代代的台灣人都可以幸福，「自由、民主、人權」這三件事情很重要，一定要記住。

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