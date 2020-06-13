小朋友犀利問人權　蔡英文憶陳菊遭羈押：謝謝當年犧牲的人「讓今天有自由」





▲總統蔡英文與「大人思想研究社」小朋友交流互動。（圖／總統府提供）

記者蔣婕妤／台北報導

蔡英文總統13日前往國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區，參觀「我是兒童，我有權利」兒童權利公約頒布30週年主題特展，並與「大人思想研究社」小朋友交流互動。現場小朋友超早熟，提問人權議題相當專業。蔡英文感性提到前總統府秘書長陳菊當年也在這裡失去人權和自由，要謝謝當年犧牲的人，「讓我們有今天的自由」。

面對現場小朋友提問過去是否也曾來過人權園區，蔡英文笑說自己不太記得來過幾次，不過更重要的是這個地方的意義。自己有很多政治前輩、政治夥伴，他們在年輕的時候，曾經遭到迫害，「他們在這裡被羈押過，在這裡不自由的生活。」

蔡英文向現場小朋友感性提到，「我們在想讓台灣會更好、讓台灣更自由的同時，我們要謝謝當年被羈押在這裡的人，因為他們在這裡被犧牲人權，替我們打下的空間，讓我們今天有今天的自由。你們等等去看，有些認識的人，大家都知道花媽是誰嗎？她以前主在這裡。」

蔡英文說，包含陳菊，還有台灣的第一位女性副總統呂秀蓮，過去都被關在這裡，還有很多現在在社會上得到敬重的人，過去都被關押在這裡，「這裡的空間為什麼要留下來？因為要讓每個世代的台灣人都知道，不能回到那個年代去。」

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