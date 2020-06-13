自付差額爭議有初步共識　行政院「樂觀看待」：會檢討價差極端醫材





▲丁怡銘。（資料圖／行政院提供）

記者袁茵／台北報導

健保署幫8大類、352項醫材訂定自付差額上限，引發醫界怒火，使健保署13日邀請醫界、消費者代表等針對此議題召開討論會議，下午5時半得到初步共識。對此，行政院發言人丁怡銘表示，樂觀看待這樣的溝通成果。

健保署日前宣布民眾自付差額特材核定費用上限政策，包含人工水晶體、心臟瓣膜共有8類，計352項涵蓋其中，從8月1日開始，院所收費不得超過上限，估計範圍內有接近9成醫材必須降價。醫材新制立刻引發醫界議論，使總統蔡英文請行政院長蘇貞昌和陳時中進行研商，健保署則在13日召開會議，由陳時中親上火線主持。

陳時中表示，會議中發言都非常踴躍，一開始氣氛比較緊張，但後來慢慢有共識。醫界、醫學中心有做意見表達，消費者也有發言。因為議題牽扯很大，會牽扯到長遠議題，會暫緩處理。

針對衛福部與醫界在會談後所做結論，丁怡銘表示，政府樂觀看待這樣的溝通成果，即在確保民眾權益下，政府將優先處理醫材價格透明化資訊平台，未來也將個別檢討價格差距極端的醫材等，相信對於降低民眾負擔以及醫界的良性發展都能有正面幫助。

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