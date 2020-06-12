國泰航空5月載客量下跌99.4%　平均一天只載600人

▲新冠肺炎影響下，國泰航空載客量大減，公司也面臨營運危機。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

國泰航空12日公告披露，受新冠肺炎疫情影響，5月客運業務仍然疲軟，載客量不到去年同期的1％，平均每日載客量只有約600人。國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，疫情對整個航空業均造成巨大衝擊，縱使情況稍有改善跡象，例如香港國際機場開始放寬轉機限制，但未來的走向仍然十分不明朗。

公告數據指出，國泰航空與國泰港龍5月共計載客1.85萬人次，同比下跌99.4％，與4月載客量同比下降99.6％相比，沒有明顯好轉。

林紹波表示，5月需求仍然疲弱，載客量不足去年同期1%，平均每日載客量僅約600人，運載率雖較4月的21.7 %有所改善，但仍處於29.6%的低水平。

貨運方面，兩家航空公司期內運載的貨物及郵件合共9.87萬噸，同比下跌41.3%，月內的貨物及郵件收入噸千米數同比減少29.1%；運載率上升9.1個百分點至73%。今年前5個月，載運貨物量按年下跌29.7%，運力下跌27.9%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌22.3%。

國泰航空在公告提到，5月貨運繼續成為業務重點，集團運營更多只載貨的客機航班。

林紹波指出，貨運表現仍然強勁，5月貨運量較4月增加了約17％，但同比仍顯著下跌，由於市場的整體運力減少，緊急貨運的需求強勁，運載率進一步上升至73％，而貨運收益率則顯著增加。

林紹波還說，新冠疫情大流行對國泰集團以至整個航空業均造成巨大衝擊，縱使情況稍有改善跡象，例如香港國際機場開始放寬轉機限制，然而未來的走向仍然十分不明朗，「相較其他國際航空公司，國泰並無經營本地航線，需完全依賴跨境旅遊；而政府延續外國人士訪港限制，更突顯我們在恢復客運服務方面必須謹慎及保持靈活。」

雖然各項數據都顯得悲觀，但國泰航空特別提到，國泰航空已於本周初公佈390億港元的資本重組計劃，將提供必要資金以應對航空業下滑，同時在全球旅遊市場面對空前挑戰下，繼續為香港國際航空樞紐的成功作出貢獻。