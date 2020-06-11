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中華醫大幼保系展翅計畫　產官學共創三贏

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▲中華醫大幼保系展翅計畫人才儲訓媒合活動吸引幼教業者提早到校園覓人才，幼教業者派出幹部進行儲訓人才面試。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大幼保系展翅計畫人才儲訓媒合活動吸引幼教業者提早到校園覓人才，幼教業者派出幹部進行儲訓人才面試。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學幼兒保育系，執行教育部展翅計畫，與幼兒園業者合作教保人才培訓，讓五專高年級學生瞭解職場現況，既能增強實務經驗和能力，每月又有津貼補助，執行3年來成功媒合畢業生畢業與就業無縫接軌，產官學共創三贏契機。

中華醫大本學期展翅計畫人才儲訓媒合活動6月11日舉行，共有台南地區的快樂幼兒園、光輝幼兒園、天資幼教機構等幼教業界參與，系上安排業者與學生進行面試媒合。

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由於是教保人才儲訓，媒合通過的學生在學期間每學期可享有教育部補助學雜費，此外，業者另提供每月至少6千元的津貼，畢業後可獲幼兒園直接留用為正職員工，儲訓見習期間的年資併入計算，吸引不少學生報名參加，各幼兒園更指派園長到場親自面試人才，其中，天資幼教機構3位面試官林眞伶、林麗貞、高盈君剛好是華醫幼保系的畢業校友，特地返校與學弟妹分享職場經驗，並一起參與儲訓人才面試。

▲中華醫大幼保系展翅計畫人才儲訓媒合活動吸引幼教業者提早到校園覓人才，幼教業者派出幹部進行儲訓人才面試。（圖／記者林悅翻攝，下同）

幼保系系主任傅清雪表示，展翅計畫是教育部為扶助弱勢大專學生及提升專科畢業生投入就業職場，所推動的人才儲訓專案，鼓勵各大專院校引進企業資源，共同培育產業所需的專業技術人才。中華醫大幼保系於3年前執行展翅計畫，與台南地區的幼教機構進行企業合作，由系上推選優秀的專四與專五學生接受幼兒園面試，檢視學生的學習成效，媒合成功的學生可以利用課餘到幼兒園見習，增強實務經驗，而幼兒園也可以藉由人才培訓提早儲備教保師資，產官學共創三贏。

傅清雪主任指出，華醫幼保系每年培育四技、二技與五專學生畢業後投入幼教、托嬰及安親班等工作，課程安排強化實務知能，畢業生具備幼兒園教保員資格。五專部參與教育部展翅計畫，每年參與計畫的學生表現不俗，深獲幼教業者肯定，畢業後幾乎百分百獲得留任，令系上與有榮焉。

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