「拉拉熊現身畢典」全場騷動！她仔細一看「心臟爆擊」懂了...甜喊：是我的

▲畢典會場中出現巨型拉拉熊，現場一陣騷動。（圖／原PO授權引用）

記者張嘉晏／綜合報導

又到了畢業季，不少畢業生一定希望親朋好友一同參與人生重要的一刻。一名女網友就分享畢典上出現一隻拉拉熊的趣事。浪漫真相曝光後，令網友們忍不住噴發粉紅泡泡表示「可以嫁了」、「好像偶像劇場景」。

一名女網友在Dcard上發文，身為畢業生的她表示，今年因為疫情的關係，學校取消了全校型的畢典，只剩下各系各自舉辦的「小畢典」，對此她心中也沒有太多期待。

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然而，典禮進行到一半時，後排的同學們開始一陣騷動，「太可愛了吧」、「是要求婚嗎」，原來是會場中出現了一隻超大拉拉熊。

原PO表示，更狂的是，她隨後往拉拉熊兩邊一看，發現坐在旁邊的竟是她的閨密和爸媽，她這才意識到，原來拉拉熊正是她的男友扮的，「還捧著我最愛的乾燥花，心中小鹿又不知道撞死幾千幾百隻了！」

▲根本偶像劇場景啊！（圖／原PO授權引用）

被滿滿驚喜爆擊的原PO說，「拉拉熊男友」成為了當天最受矚目的焦點，無論大人小孩都搶著要和男友合照，甚至還有人以為她也只是排隊拍照的路人，「其實...他是我的。」這也成為她人生中最難忘的畢業典禮。

有趣貼文上線後，引來網友羨慕表示「別人的男友總是不會讓我失望」、「好像偶像劇的場景喔」、「祝拉拉熊情侶幸福」、「超羨慕你的，可以嫁了」、「這篇不能被我女朋友看到，不然我就是下一個」、「那密不透風的超熱」。

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