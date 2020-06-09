　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「拉拉熊現身畢典」全場騷動！她仔細一看「心臟爆擊」懂了...甜喊：是我的

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 畢典會場中出現巨型拉拉熊 。（圖／原PO授權引用）

▲畢典會場中出現巨型拉拉熊，現場一陣騷動。（圖／原PO授權引用）

記者張嘉晏／綜合報導

又到了畢業季，不少畢業生一定希望親朋好友一同參與人生重要的一刻。一名女網友就分享畢典上出現一隻拉拉熊的趣事。浪漫真相曝光後，令網友們忍不住噴發粉紅泡泡表示「可以嫁了」、「好像偶像劇場景」。

一名女網友在Dcard上發文，身為畢業生的她表示，今年因為疫情的關係，學校取消了全校型的畢典，只剩下各系各自舉辦的「小畢典」，對此她心中也沒有太多期待。

請繼續往下閱讀...

然而，典禮進行到一半時，後排的同學們開始一陣騷動，「太可愛了吧」、「是要求婚嗎」，原來是會場中出現了一隻超大拉拉熊。

原PO表示，更狂的是，她隨後往拉拉熊兩邊一看，發現坐在旁邊的竟是她的閨密和爸媽，她這才意識到，原來拉拉熊正是她的男友扮的，「還捧著我最愛的乾燥花，心中小鹿又不知道撞死幾千幾百隻了！」

▲▼ 畢典會場中出現巨型拉拉熊 。（圖／原PO授權引用）

▲根本偶像劇場景啊！（圖／原PO授權引用）

被滿滿驚喜爆擊的原PO說，「拉拉熊男友」成為了當天最受矚目的焦點，無論大人小孩都搶著要和男友合照，甚至還有人以為她也只是排隊拍照的路人，「其實...他是我的。」這也成為她人生中最難忘的畢業典禮。

有趣貼文上線後，引來網友羨慕表示「別人的男友總是不會讓我失望」、「好像偶像劇的場景喔」、「祝拉拉熊情侶幸福」、「超羨慕你的，可以嫁了」、「這篇不能被我女朋友看到，不然我就是下一個」、「那密不透風的超熱」。

►過期票券先別丟！快來復活成東森幣~ 

ET快訊
美女主播房業涵爆辭職！離開7年東家...親曝原因
杏仁哥週六又不去凱道了！　「暫時不討」韓國瑜的公道
男撩妹貼「賓士SLR超跑」照約見面　4煞竄出尖刀刺胸狂打險死
利菁、徐乃麟「世紀合體」　聽到同學韓國瑜被罷免…尷尬回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳時中再曝鬆綁商務人士規劃：檢疫天數依國家風險分級、可於防疫旅館開會

鋼鐵部長太太不開心！　陳時中憶「抗疫140天」：只跟她吃過2次飯

迎香客有限制！　彰化縣府開放中庭休息…限300人可喝水吃便當

吳念真看罷韓平常心「就是民主結果」　勸台灣人「善良一點」

鄭弘儀狂誇「民進黨超級王牌」要選市長！　陳時中笑回：太太可能會反對

獨／鐵飯碗難搶！中華郵政考科大變動　外勤郵差得恢復「加考英文」

「拉拉熊現身畢典」全場騷動！她仔細一看「心臟爆擊」懂了...甜喊：是我的

高中諾貝爾獎「旺宏科學獎」報名隊數創新高　近700團隊搶500萬獎金

2月已丟一批！媽母乳量驚人「冰箱撐不住」：還借阿嬤家的　網羨慕跪求秘訣

2海帶1滷蛋1豬耳朵=180元...網喊：這麼貴　台南50年牛肉麵老店「8個字」回應了

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

《做工的人》曾珮瑜得知「200萬真相」爆哭　結局彩蛋曝光...柯叔元開心載李銘順

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

秦媽媽亂暗示兒子讚美伊能靜　秦昊傻眼「餐廳菜好吃怎誇？」

吳朋奉大哥一路好走..　吳念真憾「我們來不及參與最好的部分」

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

陳時中再曝鬆綁商務人士規劃：檢疫天數依國家風險分級、可於防疫旅館開會

鋼鐵部長太太不開心！　陳時中憶「抗疫140天」：只跟她吃過2次飯

迎香客有限制！　彰化縣府開放中庭休息…限300人可喝水吃便當

吳念真看罷韓平常心「就是民主結果」　勸台灣人「善良一點」

鄭弘儀狂誇「民進黨超級王牌」要選市長！　陳時中笑回：太太可能會反對

獨／鐵飯碗難搶！中華郵政考科大變動　外勤郵差得恢復「加考英文」

「拉拉熊現身畢典」全場騷動！她仔細一看「心臟爆擊」懂了...甜喊：是我的

高中諾貝爾獎「旺宏科學獎」報名隊數創新高　近700團隊搶500萬獎金

2月已丟一批！媽母乳量驚人「冰箱撐不住」：還借阿嬤家的　網羨慕跪求秘訣

2海帶1滷蛋1豬耳朵=180元...網喊：這麼貴　台南50年牛肉麵老店「8個字」回應了

開車撞便利商店前號誌燈箱！　路人直擊全程...小優驚喊：好丟臉

小情侶忍不住偷做「雙人運動」！慘遭罰鞭打100下...行刑前先做這事

高嘉瑜呼籲手搖飲強制標示「含糖量」　網友開撩：你那麼甜你先繳稅

防疫深受世界肯定之後　蘇貞昌：早日研發疫苗解除全人類疑慮

台11線對撞水泥車　休旅車駕駛「下半身開放性骨折」送醫不治

喝得到整顆布丁！吃炸雞配珍奶才夠台　肯德基奶茶系列搶先試喝

超商食材就ok！6款「減重備餐」秒上菜...蒸魚、燉飯一鍵到底

罷韓93萬票沒過門檻？　呱吉曝「韓粉式數學」傻了：我真沒想到

陳時中再曝鬆綁商務人士規劃：檢疫天數依國家風險分級、可於防疫旅館開會

釣魚台遭石垣市提案改名　謝長廷重申主權：別因地方事務影響台日友好

生活熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

北捷報警抓逃票網紅　罕見發聲明

吳夢夢下海拍SOD　網敲碗：男優選台男？

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

「千萬藍寶堅尼」陷沙灘…得利卡出面救援

天花板「長出肉靈芝」！人妻見牆上小三笑哭了

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

孕妻發現丈夫出軌　抱婆婆痛哭：他被阿姨拐走

找到1年前停車卡　繳費驚見6位數

愛用貼圖敷衍！12星座男「變渣前兆」不愛你了

今雨區曝！2號颱風鸚鵡醞釀中？　氣象局：有成颱機率

名字有「龜」免費玩龜山島　觀光局找到人

一談戀愛…「管超級多」星座男Top4　獅子只排第2：不能穿太少

PS5出了都拿不到　PS4悠遊卡搶爆

更多熱門

相關新聞

視聽障生黃靖騰擔淡大畢業生致詞

視聽障生黃靖騰擔淡大畢業生致詞

淡江大學今年的畢業生代表是中文系黃靖騰，黃靖騰是視、聽障者，即使從外貌看不出他是位身障生，但他其實需要仰賴一位老師在他的背上筆畫注音符號，才能在合適的時間點完成上台、敬禮和致詞等動作。雖然帶有多重障礙，他仍然克服學習上的困難完成了大學學業，在畢業典禮上他將在眾人面前分享自己的生命故事。

戀愛時嘴巴最甜的3大星座男

戀愛時嘴巴最甜的3大星座男

高市學生畢典獎狀「長官署名」引關注　教育局給答案

高市學生畢典獎狀「長官署名」引關注　教育局給答案

伊凡卡大學畢典致詞遭川普拖累臨時喊卡

伊凡卡大學畢典致詞遭川普拖累臨時喊卡

成大畢業典禮

成大畢業典禮

關鍵字：

畢業典禮拉拉熊Dcard情侶

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

周揚青喝爛醉回家　對媽吐真心話

快訊／共軍多架蘇愷30戰機進入台灣西南空域

「假博士滾下台」　杏仁哥號召上凱道：還韓國瑜公道

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

公園同時捕獲「2對大咖夫妻檔」

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

關鍵30天還有2條路可走　韓國瑜若勝訴將恢復市長職務

友達主管裝「WiFi針孔」看正妹洗澡　她換燈泡才知被偷拍

巫苡萱長髮撩起「巨胸正面」被看光！

更多

最夯影音

更多
兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚
《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面