鸚鵡裸奔了！雲雨帶「頭重腳輕」　西半部熱爆有雷雨

▲颱風「鸚鵡」雲雨帶集中一側。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

今年第二號颱風「鸚鵡」於昨晚生成，目前持續朝向西北西行進，預計明日上午登陸大陸廣東一帶，隨後及減弱消失。受颱風與太平洋高壓影響，花蓮、恆春下雨機會增加，西半部也須防午後雷雨。

中央氣象局表示，鸚鵡以每小時17公里速度，向西北進行。中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒 28 公尺，七級風暴風半徑 80 公里。

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氣象局指出，今日迎風面的花蓮、台東及屏東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後各地山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，其中台東、恆春半島及午後各地山區並有局部大雨發生的機率。

▲▼颱風「鸚鵡」路徑。（圖／氣象局提供）

氣象局表示，東南部地區因為下雨的關係，高溫約32度左右，其他地區仍高溫炎熱，普遍在33至35度，南部地區、花東縱谷、台北盆地有局部36度以上高溫發生的機率。

氣象局表示，鸚鵡對台灣沒有直接影響，不過帶來的雲系會為帶來花東及南部地區帶來水氣，而東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海地區有長浪發生的機率，週末的南台灣較為晴朗炎熱，前往海邊戲水、海上作業一定要注意安全。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，「鸚鵡裸奔了」，由於南海垂直風切強，鸚鵡呈現高低層分離的狀態，環流及雨帶集中在中心的西南側，整體呈現「頭輕腳重」，預計明日上午從大陸廣東到廣西一帶登陸，進而減弱消散。

台灣颱風論壇｜天氣特急表示，鸚鵡及太平洋高氣壓帶來東南風，花東恆春下雨機會高，西部、宜蘭高溫酷熱，午後有雷陣雨。週日情況也差不多。台灣附近海域風浪增強，也有瘋狗浪發生的機會。