　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鸚鵡裸奔了！雲雨帶「頭重腳輕」　西半部熱爆有雷雨

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲颱風「鸚鵡」雲雨帶集中一側。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲颱風「鸚鵡」雲雨帶集中一側。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

今年第二號颱風「鸚鵡」於昨晚生成，目前持續朝向西北西行進，預計明日上午登陸大陸廣東一帶，隨後及減弱消失。受颱風與太平洋高壓影響，花蓮、恆春下雨機會增加，西半部也須防午後雷雨。

中央氣象局表示，鸚鵡以每小時17公里速度，向西北進行。中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒 28 公尺，七級風暴風半徑 80 公里。

請繼續往下閱讀...

氣象局指出，今日迎風面的花蓮、台東及屏東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後各地山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，其中台東、恆春半島及午後各地山區並有局部大雨發生的機率。

▲▼颱風「鸚鵡」。（圖／氣象局提供）

▲▼颱風「鸚鵡」路徑。（圖／氣象局提供）

▲▼颱風「鸚鵡」。（圖／氣象局提供）

氣象局表示，東南部地區因為下雨的關係，高溫約32度左右，其他地區仍高溫炎熱，普遍在33至35度，南部地區、花東縱谷、台北盆地有局部36度以上高溫發生的機率。

氣象局表示，鸚鵡對台灣沒有直接影響，不過帶來的雲系會為帶來花東及南部地區帶來水氣，而東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海地區有長浪發生的機率，週末的南台灣較為晴朗炎熱，前往海邊戲水、海上作業一定要注意安全。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，「鸚鵡裸奔了」，由於南海垂直風切強，鸚鵡呈現高低層分離的狀態，環流及雨帶集中在中心的西南側，整體呈現「頭輕腳重」，預計明日上午從大陸廣東到廣西一帶登陸，進而減弱消散。

台灣颱風論壇｜天氣特急表示，鸚鵡及太平洋高氣壓帶來東南風，花東恆春下雨機會高，西部、宜蘭高溫酷熱，午後有雷陣雨。週日情況也差不多。台灣附近海域風浪增強，也有瘋狗浪發生的機會。

ET快訊
新莊休旅車翻覆躺路中央..找不到駕駛！目擊者：車開很快
快訊／6縣市發布大雨特報！「鸚鵡」颱風外圍影響..南台灣迎大
高雄學校班上15名學生集體上呼吸道感染！衛生局急採檢送驗
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄15學生「上呼吸道」群聚感染急送驗！指揮中心回應了

抓到人了！鑾轎前打傷36執士隊…警逮10人　鄭銘坤：嫌犯希望「我們不要追究」

黃偉哲表揚學藝參賽優秀學生　籲多元發展探索興趣邁向台灣之光

鳳凰花開崑山科大歡送2700名畢業生　碩博士獲創就業助學金逾700萬元

快訊／6縣市大雨特報！「鸚鵡」颱風外圍影響...南台灣迎大雨

中華醫大畢業典禮2155位學生揮別校園　曾信超勉凡事全力以赴必能突破重圍

台大學生提成立「轉型正義小組」　校務會議「109票不贊成」未通過

鸚鵡裸奔了！雲雨帶「頭重腳輕」　西半部熱爆有雷雨

高雄學校班上15名學生集體上呼吸道感染！衛生局急採檢送驗

她進全聯見「神級組合包」！4願望一次滿足…網推爆：很實用

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

陳芊芊喪禮從棺材爬出來　少君圓房後..大白天「情不自禁」

一生一次！日環食6/21登場 嘉義觀賞「上帝金戒指」最有感

丁噹再拚女團選秀！飆《我是一隻小小鳥》　經紀公司CEO給低分：唱太好不適合

起駕！大甲媽首次6月遶境進香　上萬信徒一片白「戴口罩跟隨」

高雄15學生「上呼吸道」群聚感染急送驗！指揮中心回應了

抓到人了！鑾轎前打傷36執士隊…警逮10人　鄭銘坤：嫌犯希望「我們不要追究」

黃偉哲表揚學藝參賽優秀學生　籲多元發展探索興趣邁向台灣之光

鳳凰花開崑山科大歡送2700名畢業生　碩博士獲創就業助學金逾700萬元

快訊／6縣市大雨特報！「鸚鵡」颱風外圍影響...南台灣迎大雨

中華醫大畢業典禮2155位學生揮別校園　曾信超勉凡事全力以赴必能突破重圍

台大學生提成立「轉型正義小組」　校務會議「109票不贊成」未通過

鸚鵡裸奔了！雲雨帶「頭重腳輕」　西半部熱爆有雷雨

高雄學校班上15名學生集體上呼吸道感染！衛生局急採檢送驗

她進全聯見「神級組合包」！4願望一次滿足…網推爆：很實用

許志安小三偷吃報應來了！分手1年「閨蜜接收她男友」　連工作都被搶走

高雄15學生「上呼吸道」群聚感染急送驗！指揮中心回應了

羽協暑期育樂營台北、台中場即日起報名　國家級教練親臨授課

抓到人了！鑾轎前打傷36執士隊…警逮10人　鄭銘坤：嫌犯希望「我們不要追究」

快訊／南韓鋼鐵大廠「POSCO」起火！現場出動20多輛消防車

阿翔爆不倫1年了！　Grace「有不使人難堪的心」網揪3天前PO文藏玄機

民團籲政府兌現「撐香港」　陸委會：救援方案正在完善

把握「黃金期」爽瘦2kg　營養師公開生理期最強菜單

李妍璟憂鬱產輕生念頭　友人「大便理論」點醒她

中職／索沙對決羅里奇　運彩看好富邦悍將止3連敗

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

22年狂生9個！台中媽19歲開始生

騎車遇暴雨…女友火速「換BMW大叔」

高雄學校一個班級15學生「上呼吸道症狀」　衛生局採檢送驗

顏家么媳素顏＋黑框一樣高顏值

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

吳夢夢拍完3題材！現身PTT曝下步考慮整型

93歲肉粽嬤苦撐養3個憨兒孫

命理專家：「3星座」這週運勢超強

第一次吃王品　他進餐廳尷尬爆

「鸚鵡」外圍影響2地區有雨　5縣市熱到爆炸

更多熱門

相關新聞

「鸚鵡」颱風間接影響台灣！1張圖曝週末天氣

「鸚鵡」颱風間接影響台灣！1張圖曝週末天氣

今年第2號颱風「鸚鵡」今（12）日晚間9點正式生成，中央氣象局貼出一張圖表示，雖然對台灣沒有直接威脅，但受到颱風外圍雲系影響，花東、南部地區將出現雨勢，其他地區也要注意可能會出現午後雷陣雨。

即／第2號颱風「鸚鵡」生成！水氣影響台灣

即／第2號颱風「鸚鵡」生成！水氣影響台灣

熱帶低壓將成颱！對台有兩大影響

熱帶低壓將成颱！對台有兩大影響

準鸚鵡一路向北！2地區大雨來襲

準鸚鵡一路向北！2地區大雨來襲

颱風鸚鵡最快周五生成！最新路徑曝

颱風鸚鵡最快周五生成！最新路徑曝

關鍵字：

颱風高溫午後雷雨

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

被罵下面鬆　蕾菈黑底白字回應了

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

月薪4萬買「1000萬房」問頭期款準備多少？

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

宜蘭老公性虐求歡「鐵管戳下面」人妻肚破慘死！

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

霍建華「胸口藏超閃亮點」網放大笑了

善良妹中3300萬卻发現彩券是P的

更多

最夯影音

更多
中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退
小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面