「準鸚鵡」颱風一路向北！關鍵3天降雨擴大　2地區大雨彈來襲

▲熱帶低壓最快12日成颱！一路向西北進入南海。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局持續發布「颱風消息」，預估最快12日菲律賓近海的熱帶低壓可能增強為今年第2號颱風「鸚鵡」（Nuri，馬來西亞命名），受其外圍雲系影響，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後也有雷陣雨，包括東南部、恆春、午後各地山區慎防局部大雨。前預報中心主任吳德榮預報，13日（周六）起降雨範圍擴大，高屏防大雨。

吳德榮在《三立準氣象》中分析，依據歐洲模式預測，熱帶擾動13日（周六）將到南海，14日（周日）從香港附近登陸，和美國模擬的主要路徑相近，熱帶擾動是否增強到輕度颱風，對台主要影響都是其外圍水氣，預估12日開始，它將至呂宋島附近，為東南部及恆春帶來雨勢，周末兩天會為花東、高屏帶來陣雨，水氣導致台灣附近大氣不穩定，午後對流發展較強，有劇烈天氣發生機率，15日（下周一）登陸後對台影響減小。

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▲熱帶低壓北上「關鍵3天」降雨擴大。（圖／中央氣象局）



氣象局觀測，熱帶低壓11日晚間8時位在菲律賓東方近海，以時速17公里速度持續向西北移動，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23公尺，預估未來將通過呂宋島進入南海，最快12日（周五）增強為輕度颱風，對台灣沒有直接影響，不過其外圍雲系將為花東、南部地區帶來水氣。

氣象局預報，12日隨著熱帶低壓或颱風移動，台灣吹東南風，迎風面的花東及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後各地山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，其中台東、恆春半島及午後各地山區並有局部大雨發生機率；溫度方面，東南部因下雨，高溫約32度左右，其他地區高溫炎熱，普遍在33至35度。

至於熱帶低壓，11日晚間位於菲律賓東方近海，預計未來往西北移動通過菲律賓進入南海，有發展為輕度颱風趨勢，外圍雲系將帶來水氣，東半部地區、恆春半島及西南部沿海地區有長浪發生機率，12日晚起基隆北海岸、宜蘭、西南部及恆春半島沿海、空曠地區易有8至9級強陣風。

隨著熱帶擾動進入南海，13、14日潮濕的東南風將為花東、南部地區帶來局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，其中台東地區、恆春半島及午後各地山區有局部大雨發生機率。

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▼外圍雲系將位高屏地區帶來大雨。（圖／NCDR）