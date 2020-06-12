「鸚鵡」颱風間接影響台灣！全台預防午後雷陣雨...1張圖曝週末天氣

▲中央氣象局PO 1張圖透露全台週末天氣。（圖／翻攝報天氣-中央氣象局臉書）



記者邱茀濱／綜合報導

今年第2號颱風「鸚鵡」今（12）日晚間9點正式生成，中央氣象局貼出一張圖表示，雖然對台灣沒有直接威脅，但受到颱風外圍雲系影響，花東、南部地區將出現雨勢，其他地區也要注意可能會出現午後雷陣雨。

臉書粉專「報天氣-中央氣象局」晚間5時公布最新天氣資訊，目前預計「鸚鵡」將從南海通過，雖然對台灣沒有直接威脅， 但對台灣天氣還是有間接影響。

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中央氣象局指出，受到「鸚鵡」外圍雲系影響，花東和南部地區將會出現雨勢，其他各地水氣也會增加，即使早上晴到多雲，但午後雷陣雨也不容小覷。

另外，中央氣象局也提醒，週六南部受到過山沉降，因此有機會出現36至37度的高溫；西南部、恆春半島、東半部沿海地區及澎湖、金門會有長浪；西南部、恆春半島及東北部沿海地區則要注意8至9級強陣風。

日本氣象廳指出，目前「鸚鵡」位處呂宋島西北方海面上，中心位置在北緯16.8度、東經117.2度，以每小時20公里的速度持續朝西北西行進。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺。

▲「鸚鵡」颱風路徑預報。（圖／中央氣象局）



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