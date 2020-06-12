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颱風「鸚鵡」最快今晚生成⋯對台有兩大間接影響！下波鋒面報到時間曝

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▲河邊戲水,夏日戲水,夏天,玩水,溪流,野溪,安全,兒童,小孩,家長（圖／記者季相儒攝）

▲熱帶性低氣壓靠近，氣象局呼籲避免至海邊遊玩。（圖／記者季相儒攝）

記者李宜秦／台北報導

受到熱帶性低氣壓靠近影響，台灣東南風增強，過山沉降作用導致南台灣高溫炎熱。中央氣象局表示，熱帶性低氣壓預計今晚成為今年第二號颱風「鸚鵡」，將持續以西北西撲向大陸，對台沒有直接影響。不過花東、南台灣水氣稍增，週末會有不定時雷雨或陣雨。另週一到週五天氣穩定，下週末鋒面靠近，水氣恐增多。

氣象局預報員官欣平表示，熱帶低壓目前位置在南海，今明兩日持續往西北西方向前進，對港澳、大陸廣東等地影響較大。對台造成兩大間接影響，第一為東南風增強，過山沉降作用導致南台灣高溫炎熱，明日南部將有37度高溫，另台北、花蓮也有36度高溫。

請繼續往下閱讀...

官欣平表示，第二間接影響為水氣增加，東南海域將有零星對流雲系移入，花東、南台灣受其影響，週末會有不定時的雷雨或陣雨，其中台東、恆春半島影響最明顯。另午後雷雨也更顯著，今日南台灣如台南地區已有明顯雷雨，週末各地山區午後都有雨，尤其台東、恆春半島會有較大雨勢。

▲▼熱帶性低氣壓。（圖／氣象局提供）

▲熱帶性低氣壓將直撲大陸。（圖／氣象局提供）

官欣平表示，週一到週五天氣相對穩定，南部地區夜間、清晨有零星雨勢，白天則是高溫、大太陽，不過屆時沒有了颱風的沉降作用影響，因此氣溫會比近兩日低，約35度。午後雷雨部分範圍也較小，各地山區可能有雨，其中以東北部、大台北平地機會較高。

官欣平指出，週五後水氣增多、西南風增強，中南部降雨機率提升，但仍是以午後雷雨型態為主。另外他提醒，週末天氣穩定，可能有民眾想出外遊玩，但由於熱帶低壓靠近，東半部、西南部、澎湖、金門海域都有長浪，民眾外出須留意，盡量避免海上作業。

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,高雄午後下起大雨,下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲南台灣週末水氣增加，有雷雨發生機會。（圖／記者李毓康攝）

臉書專頁「天氣職人－吳聖宇」表示，熱帶低壓速度快，發展的空間跟時間都有限，強度不會很強，大概就是輕度颱風的等級。週日就會趨向廣東西部沿岸並且登陸，週一就深入大陸內陸並且趨於消散。

吳盛宇表示，週六迎風面花東地區、恆春半島以及高屏地區有短暫陣雨或雷雨，並有較大累積雨量出現機會，背風面西半部山區午後仍會有熱對流發展並且隨風向往西半部平地擴散的可能性，也會有局部較大雨勢出現機會。週日南部、東南部仍有陣雨，中北部、東北部午後有熱對流雷雨，並可能有局部大雷雨。

吳聖宇指出，週二到週五天氣穩定，下週末北方的鋒面又會往南移動接近台灣，西南風也將增強，天氣轉趨不穩定，有可能會干擾21日登場的日環食觀測情況。

▲熱帶性低氣壓路徑。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人－吳聖宇）

▲熱帶性低氣壓路徑。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人－吳聖宇）

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