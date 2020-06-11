颱風鸚鵡最快周五生成！「2天下雨熱區」曝　一張圖看最新路徑

▲氣象局預估，鸚鵡颱風最快明天生成。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

位於菲律賓東方的熱帶擾動，今明有機會變成熱帶性低氣壓，氣象局預估，最快周五也可能生成為今年第2號颱風鸚鵡。未來路徑方面，將往西北移動並登陸香港，直接影響台灣機率低，但周六相對最接近台灣，周五、六在其外圍水氣影響下，花東、恆春半島將有雨。

氣象預報員陳伊秀表示，菲律賓東方熱帶擾動今明有機會變成熱帶性低氣壓，明天白天進入到南海，環境條件比現在好，預估發展會比較快速，有機會生成颱風鸚鵡。

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▲日本氣象廳已將菲東熱帶擾動升為熱帶性低氣壓。（圖／日本氣象廳）

未來路徑部分，太平洋高壓明後天有增強趨勢，該系統會往西北走登陸中國大陸香港附近，對台灣天氣沒有直接影響，以周六最接近台灣。

其外圍水氣將帶來間接影響，周五、六花東、恆春半島會有局部短暫陣雨或雷雨，另外，中央山脈西側，高屏地區有過山沉降，南台灣高溫炎熱，可能直飆36、37度。

▲氣象局表示，菲東熱帶擾動今明有望增強為熱帶性低氣壓，最快明天生成颱風鸚鵡。（圖／中央氣象局）

至於其他地區，如北部、中部及宜蘭，因為沒有受到颱風外圍水氣影響，周末僅山區有午後雷陣雨，天氣穩定炎熱。周日下半天該系統已登陸陸地，屆時結構鬆散，東南風沒那麼強，台灣附近就逐漸轉為偏南風。

天氣職人吳聖宇也分析，熱帶擾動98W目前在菲律賓近海，強度有發展趨勢，不過受到地形干擾，結構仍有待調整，日本氣象廳已經先將它升為熱帶性低氣壓，氣象局也可能在今天跟進，未來預報上來看仍有發展為輕度颱風機會。

▲鸚鵡颱風可能生成，未來預估路徑出爐。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉絲專頁）

不過因為該系統即將趨向呂宋島，有可能要等通過呂宋島進入南海後，發展為颱風的機會較高，但是接近南海北部後受到垂直風切增大的抑制，預估強度不會發展到太強。路徑上來看，受到太平洋高壓引導，仍然穩定預報是穿越呂宋島後趨向廣東沿岸，是否直接影響港澳一帶還有待觀察。

對台灣來說，98W造成直接的威脅機會低，但是外圍環流對天氣會有間接的影響，預估今天深夜到明天（12日），花東、恆春半島就會開始有局部短暫陣雨機會，明天的午後熱對流雷雨機會也將提高。

周六（13日）花東、恆春半島、高屏地區都有短暫陣雨，也可能出現局部較大累積雨量，中北部山區午後有局部熱對流雷雨。

周日（14日）持續受到98W外圍偏南風影響，花東及南部地區仍有短暫陣雨，中北部有午後雷雨，並要留意較為旺盛的局部大雷雨出現機會，一直到下周一（15日）天氣仍不穩定，還是會有局部午後大雷雨發生的可能性。

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