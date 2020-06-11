　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

颱風鸚鵡最快周五生成！「2天下雨熱區」曝　一張圖看最新路徑

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲氣象局預估，鸚鵡颱風最快明天生成。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

位於菲律賓東方的熱帶擾動，今明有機會變成熱帶性低氣壓，氣象局預估，最快周五也可能生成為今年第2號颱風鸚鵡。未來路徑方面，將往西北移動並登陸香港，直接影響台灣機率低，但周六相對最接近台灣，周五、六在其外圍水氣影響下，花東、恆春半島將有雨。

氣象預報員陳伊秀表示，菲律賓東方熱帶擾動今明有機會變成熱帶性低氣壓，明天白天進入到南海，環境條件比現在好，預估發展會比較快速，有機會生成颱風鸚鵡。

請繼續往下閱讀...

▲▼熱帶性低氣壓。（圖／日本氣象廳）

▲日本氣象廳已將菲東熱帶擾動升為熱帶性低氣壓。（圖／日本氣象廳）

未來路徑部分，太平洋高壓明後天有增強趨勢，該系統會往西北走登陸中國大陸香港附近，對台灣天氣沒有直接影響，以周六最接近台灣。

其外圍水氣將帶來間接影響，周五、六花東、恆春半島會有局部短暫陣雨或雷雨，另外，中央山脈西側，高屏地區有過山沉降，南台灣高溫炎熱，可能直飆36、37度。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲氣象局表示，菲東熱帶擾動今明有望增強為熱帶性低氣壓，最快明天生成颱風鸚鵡。（圖／中央氣象局）

至於其他地區，如北部、中部及宜蘭，因為沒有受到颱風外圍水氣影響，周末僅山區有午後雷陣雨，天氣穩定炎熱。周日下半天該系統已登陸陸地，屆時結構鬆散，東南風沒那麼強，台灣附近就逐漸轉為偏南風。

天氣職人吳聖宇也分析，熱帶擾動98W目前在菲律賓近海，強度有發展趨勢，不過受到地形干擾，結構仍有待調整，日本氣象廳已經先將它升為熱帶性低氣壓，氣象局也可能在今天跟進，未來預報上來看仍有發展為輕度颱風機會。

▲▼鸚鵡颱風可能生成。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉絲專頁）

▲鸚鵡颱風可能生成，未來預估路徑出爐。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉絲專頁）

不過因為該系統即將趨向呂宋島，有可能要等通過呂宋島進入南海後，發展為颱風的機會較高，但是接近南海北部後受到垂直風切增大的抑制，預估強度不會發展到太強。路徑上來看，受到太平洋高壓引導，仍然穩定預報是穿越呂宋島後趨向廣東沿岸，是否直接影響港澳一帶還有待觀察。

對台灣來說，98W造成直接的威脅機會低，但是外圍環流對天氣會有間接的影響，預估今天深夜到明天（12日），花東、恆春半島就會開始有局部短暫陣雨機會，明天的午後熱對流雷雨機會也將提高。

周六（13日）花東、恆春半島、高屏地區都有短暫陣雨，也可能出現局部較大累積雨量，中北部山區午後有局部熱對流雷雨。

周日（14日）持續受到98W外圍偏南風影響，花東及南部地區仍有短暫陣雨，中北部有午後雷雨，並要留意較為旺盛的局部大雷雨出現機會，一直到下周一（15日）天氣仍不穩定，還是會有局部午後大雷雨發生的可能性。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
上凱道被勸退　主辦人怒嗆韓國瑜退出政壇：說話不算話「沒擔當就
蕾菈爆「一夜激戰4次」床伴實錄！　公開整晚時間軸：每2天就想
想換美元注意！新台幣狂升匯價創2年新低　換5萬多賺1400元
颱風鸚鵡最快明天生成！2天下雨熱區　一張圖看最新路徑
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

也許明年就不在了！帶腦麻兒小比「畢業旅行環島12天」　單親媽：不留遺憾

不畏病痛纏身！脊髓性肌肉萎縮症學生年年得第一　畢業直上台師大碩士

解禁！苗縣府11日起開放酒店、舞廳營業　但需先申請通過稽查

水星即將逆行！12星座「火爆猛烈一周」曝...唯1星座相較幸運

首推「藝術樂園」免費活動！台北兒童藝術節165場節目7月開跑

颱風鸚鵡最快周五生成！「2天下雨熱區」曝　一張圖看最新路徑

加油妹多找30元！一週後順路還錢　「妹子先開口」他傻了...8千人求地址朝聖

酷航復飛「新防疫措施」公布　登機行李10→3公斤、報到前提交健康聲明

溫水洗屁屁⋯高鐵桃園站廁所大升級！「沖水、洗手、烘手」全自動

教育部編1.8億補助業者買新娃娃車　500輛受益最高補助4成

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

亂開遠光燈、改排氣管狂催油門　他分析機車族5大困擾...網：中肯

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

也許明年就不在了！帶腦麻兒小比「畢業旅行環島12天」　單親媽：不留遺憾

不畏病痛纏身！脊髓性肌肉萎縮症學生年年得第一　畢業直上台師大碩士

解禁！苗縣府11日起開放酒店、舞廳營業　但需先申請通過稽查

水星即將逆行！12星座「火爆猛烈一周」曝...唯1星座相較幸運

首推「藝術樂園」免費活動！台北兒童藝術節165場節目7月開跑

颱風鸚鵡最快周五生成！「2天下雨熱區」曝　一張圖看最新路徑

加油妹多找30元！一週後順路還錢　「妹子先開口」他傻了...8千人求地址朝聖

酷航復飛「新防疫措施」公布　登機行李10→3公斤、報到前提交健康聲明

溫水洗屁屁⋯高鐵桃園站廁所大升級！「沖水、洗手、烘手」全自動

教育部編1.8億補助業者買新娃娃車　500輛受益最高補助4成

聯發科看下半年市況！董事長蔡明介：手機是重要工具「今年5G出貨量逐季增加」

亞馬遜電子書「Kindle Paperwhite」再推2款新色！　官網開放購買

跟進西甲、NBA　J聯盟也採罐頭音效製造氣氛

奴才拿減重神器召喚貓！　胖虎「原地繞4圈」討摸翻肚萌暈網友

與女友大吵！新竹狠男失控「拿皮帶狂抽打」　她滿身瘀青淚喊：打完還被脫光

歐盟指控中俄「散布疫情假訊息」　中國回應了：我們才是受害者

快訊／女童4cm刀傷「恐傷及內臟」！淡水砍人男高中生移送　沉默低頭快走

徐旭東看振興三倍券　連外國人都讚「聰明」

快訊／交通部擬再推「紓困3.0」　救專營「國外旅遊」旅行社

散步被放生！懶柴見阿母秒「擠屁搭順風車」　獨留姊呆曬豔陽

生活熱門新聞

好市多「超好吃美食」下架了！

吐水辱保全！1.5萬人轟垃圾　「我最有錢男」告5百網友…原PO回應了

新店公墓舊址挖出「西漢銅鐘」　內行揭真相

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

摩斯紅茶沒喝完！店員「加滿奉還」

鸚鵡颱風最可能生成、最靠近時間曝！　模擬路徑出爐

快訊／09：38規模5.2地震！　最大震度3級

快訊／台北有感！　09：38地牛翻身

找到1年前停車卡　繳費驚見6位數

別羨慕了！長得越漂亮…「情路越坎坷」星座女Top4

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

颱風鸚鵡最快周五生成！最新路徑曝

員工年領516萬！「這家化工廠」擊敗台積、大立光

更多熱門

相關新聞

宜蘭外海5.2震成因曝　不排除餘震

宜蘭外海5.2震成因曝　不排除餘震

地牛翻身！今（11）日9時38分，宜蘭外海發生芮氏規模5.2有感地震，地震深度87公里，最大震度宜蘭縣3級，但幾乎半個台灣都有感搖晃。氣象局地震測報中心指出，該起地震主要是隱沒帶地震，未來一周不排除再有餘震，不過由於深度很深，後續發生比較大規模的餘震機率較低。

快訊／09：38規模5.2地震！　最大震度3級

快訊／09：38規模5.2地震！　最大震度3級

快訊／台北有感！　09：38地牛翻身

快訊／台北有感！　09：38地牛翻身

鸚鵡颱風最可能生成、最靠近時間曝！　模擬路徑出爐

鸚鵡颱風最可能生成、最靠近時間曝！　模擬路徑出爐

颱風鸚鵡最可能生成時間點曝！

颱風鸚鵡最可能生成時間點曝！

關鍵字：

天氣氣象局氣象雲颱風鸚鵡颱風

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

男偶像「把妻打到流產」2年6次家暴！

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

李千那認了情斷Echo「感情昇華到家人」

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

好市多「超好吃美食」下架了！

首起「氣炸鍋」火災　警消籲：鍋旁勿堆積易燃物

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面