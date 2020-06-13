老哥女友「卸妝棉丟牙刷架」浴室亂炸！他揭7罪狀：超無禮...直球對決被讚爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友和老哥感情很好，直到對方交了一位濃妝女友，兩人關係也因此降至冰點，女方不僅沒禮貌、生活習慣差，還一副大小姐姿態，忍無可忍的他氣得當面對質，細數女方罪狀，也不禁吐槽「眼光是有多差？交這種的回來折磨人阿！」

網友在dcard發文提到，初次見面就對女生印象很差，「她一進門我就聞到香到臭的香水味，妝也超濃，沒主動跟我爸媽問好，我媽還起身讓座給她，老媽跟她聊天，她從頭到尾面無表情，不然就是滑手機，後面幾次來家裡一樣不打招呼，直接進我哥房間，長輩特地切水果給她吃，也沒說謝謝，哈囉...禮貌在哪？」

請繼續往下閱讀...

不僅如此，女方生活習慣也很差勁，他怒道，「住我們家用完浴室弄得超亂，卸妝棉直接丟在放牙刷的架子上，我存在冰箱要吃的東西也都不見，問了之後才知道她拿去吃，我媽說沒關係再買就好，怎樣？免錢來我們家白吃白喝當小公主哦！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網友進一步表示，女生有時洗完澡，會直接圍一條毛巾出來，「一進浴室不意外非常亂，都是媽媽事後整理的，我就更堵爛。家庭聚餐也是，給我穿低胸裝？雖然怎麼穿那是妳的自由，但重點今天妳是在男友的家族聚餐上欸，沒必要把自己的長輩請出來吧，看場合穿衣很困難嗎？」

更傻眼的是，女生反過來告狀，說他態度很差，所以老哥直接開房門質問他；聞言，原po一次大爆發，箭步到哥哥房間，對當事人說，「見到我爸媽不會叫，洗完澡東西亂放還要我媽用，妳他X懂不懂禮貌阿？連內衣褲也要我媽幫妳洗，妳是來我們家當大小姐阿？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

語畢，他接著轉向老哥，「怎樣？你看你媽幫你女友做牛做馬都不會心疼嗎？你怎麼不去幫你女友洗阿，眼光是有多差，交這種的回來折磨人阿？」

對此，網友們也一面倒覺得母湯，紛紛回應「遇到這種真的會氣死」、「這種咖小在我家會被我揍」、「這種不會看臉色的人真的很討厭，不過你媽也要硬起來，不然只有你再氣也沒用」、「內褲還你媽媽洗，神扯欸...嫁進你家不就要當公主撫養，臭不要臉的，光是態度就不ok了 」、「這是你哥初戀嗎？根本就像在供奉神明一樣耶，只希望你哥早日擦亮雙眼，遠離公主」、「超懂！之前也遇過，拜託整死她」、「到底是怎樣才能活成這樣沒禮貌」。