懷疑學長慫恿女友甩了他！南臺科大學弟拿開山刀追砍

記者林悅／台南報導

南臺科大10日晚上發生一起停車場之兇殺案，經永康分局深入追查，查出21歲游姓大一生遭女友分手，懷疑是被害人黃姓大五生慫恿，加上2人之前就有傷害官司未和解，才憤而先持安全帽毆打黃男，再持刀砍殺對方重傷，全案偵訊後依殺人未遂罪嫌送辦。

▲游姓男大生涉嫌持刀砍殺同校黃姓學長，被警方依殺人未遂罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝）

位在永康區南台街的南臺科大後門停車場，6月10日晚上7時23分許，驚傳24歲黃姓大四學生遭人持刀追砍，造成頭部、頸部、背部各有約10公分刀傷，雙手均有約10公分刀傷，救護人員給予清洗傷口、包紮止血後送往永康奇美醫院急救。

永康分局警方到場偵辦，查出傷者是24歲黃姓大學生，是該科技大學日間部工學院生物與食品科技系五年級延畢生，嫌疑人游姓男子是該校大一生（21歲，台北人）涉嫌持藏於背包內之開山刀砍殺對方，導致黃男頸部及背部多處刀傷送往醫院急救，所幸目前意識清楚，尚無生命危險。

經警方深入調查，游嫌與被害人黃男相互認識，先前曾衝突有傷害官司，雙方尚未和解。由於2人的女友是同一寢室的室友，最近游嫌與女友分手後，懷疑是黃男慫恿分手，新仇舊恨之下，加上校內狹路相逢，竟以安全帽攻擊，再回宿舍拿開山刀行兇，造成黃男頸部、背部及手部多處刀傷。

游男砍人後，自行撥打電話報警，並於現場等候警方到達，黃男則被送往奇美醫院救治，目前並無生命危險。全案偵訊後依殺人未遂罪嫌移送台南地檢署偵辦。

永康分局長呂世明表示，青少年在遭遇問題時，多半不會尋求外部資源，而是傾向以一己之力解決，但因血氣方剛或思想尙未成熟，結果往往無法圓滿落幕，呼籲學子們如果有任何的煩惱，可以跟師長、同學分享，可以得到意想不到的幫助，若遇到身邊親友有煩惱的時候，多一點傾聽、陪伴，將可以大幅遏止憾事發生。

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