「把飯全嗑光」未來岳母狂讚...女友爸卻氣炸了　老實哥崩潰：人生好難

▲原PO爆吃，女友爸不開心了！（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



網搜小組／劉維榛報導

「人生好難！」一名男網友崩潰表示，日前到女友家作客，未來岳母卻吆喝著「喜歡看到桌上的菜都吃光」，老實的原PO真的全吃完。沒想到回家後，女友卻心急打電話來，透露老爸抱怨「把他明天上班要帶便當的菜都吃掉了...」文章曝光後，網友紛紛笑虧，「爸爸吃醋了！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》哀號，昨日第一次到女友家吃飯，好客的媽媽炒了一手好菜，並熱情招呼「喜歡看到桌上的菜都吃光，最好飯鍋也清完。」

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原PO當然拿出大胃王的本領，把桌上美食卻嗑完。吃完道別後，女友卻打來透露1件好消息與1件壞消息，首先是，媽媽狂稱讚未來女婿「很有禮貌、無話不談、很古意」，給予的評價極高。

而壞消息是，女友爸卻抱怨，「把我明天上班要帶便當的菜都吃掉了，很會吃...」，希望她幫忙轉告「能節制點！」原PO一聽臉都綠了，畢竟當下女友媽一直嚷嚷著菜要吃完，如今卻不小心得罪未來岳父，「人生好難！」

貼文曝光後，短時間就掀起眾多網友笑虧，「隔天去找岳父請吃午餐阿！機會都製造給你了」、「這篇怎麼炫耀中帶點無奈」、「以後請女朋友先把岳父的便當裝好就不會有問題了」、「你來搶他上輩子的情人，他只是先給你下馬威而已」、「老爸是吃醋啦」、「女兒跟自己老婆都被你收服了，爸爸當然不開心啦」、「別擔心，上個男友也是因為這個理由被換掉的」。

▲網友也哭笑不得！（圖／翻攝臉書爆怨公社）



不少過來人安慰，討好未來岳母才是關鍵，「媽媽喜歡比較重要，爸爸的感情以後用酒精來換」、「岳母的話比較重要」、「你只要記住，丈母娘看女婿 、越看越滿意就可以了」、「你只要記住，丈母娘看女婿 、越看越滿意就可以了」、「聽媽媽的話...你才會有好日子過」。