23歲女「深夜幽會」男友！隔天成冰冷屍體…鄰居：凌晨2點聽到女聲慘叫

▲女孩遺體被運走。（圖／翻攝自安徽網）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽省合肥市包河區5月31日上午發生一起命案。一位23歲男生當天突然警局自首，稱在租屋內將自己的女友殺害。鄰居透露，凌晨2時曾聽到過2次女聲慘叫。目前，案件正在進一步偵辦中。

綜合陸媒報導，31日上午10點多，事發社區樓下幾個住戶正在議論發生命案一事。一名大姐稱，早上出門買菜時，她曾看到一個男生拎袋子出門，一會兒又返回了屋內。9點左右，她返回社區時，看到他被警方帶走，才知道出了命案。

事發現場位於社區大樓的21樓，31日上午，社區樓下停了多輛警車，刑警以及法醫正在屋內調查。12點後，女孩的遺體被裝進裹屍袋，運往殯儀館。

「遇害的是一位年輕人，」社區居民在樓下議論紛紛。一位中年女子坐在樓下，雖已到了午飯的飯點，但卻不能回屋吃飯，「沒辦法，員警現在正在屋內調查，因為要維護現場，現在也不給我們進屋。」

這位女子稱，命案發生自己租的分租套房內，屋內共有5個房間；她家租了2個房間，另外3個房間分別租給了3個男生，而其中1間租屋便是案發現場，「那個男生（嫌疑人）早晨都還挺正常的，早晨我在洗衣服的時候看到他出了門，我洗完衣服，後來下樓買菜，看到他出現在樓下，當時雙手已經被手銬銬上了，警員跟在後面，這時候我才知道他的房間裡面有個女的死了。」

女子稱，因為是分租套房，租戶之間也都認識，但彼此交往不多，「他平時一個人住在租屋，當晚什麼時候來了個女生，這個我不知道。」

她進一步說，警員後來告訴她，兇手作案時間可能在凌晨2點前後，「但夜裡一直到天亮，我都沒聽到什麼聲音。」不過，樓下也有鄰居表示，凌晨2點多的時候，她的確聽到2次慘叫聲，「聲音很尖銳，像是女性的聲音。」

目前，警方正在進一步調查中。包河公安分局1日上午通報，經查，犯罪嫌疑人倪某（23歲，含山人）因感情糾紛，發生爭執後，把女友嚴某（23歲，含山人）殺害。

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