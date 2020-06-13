最美空中防疫！台東熱氣球繫留6／20 開放線上預購　先搶先贏

▲台東年度盛事「2020台灣國際熱氣球嘉年華」自7月11日起至8月30日止，為期51天。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東年度盛事「2020台灣國際熱氣球嘉年華」蓄勢待發準備登場囉，最受注目的熱氣球繫留體驗，今年邁入第十年，繫留體驗購票方式更多元，除了活動期間現場排隊購票外，也規劃線上熱氣球繫留預購，今年將採單品預購及搭配套裝行程兩種預購方式；大家關心的單品預購部分將於6月20日（六）中午12點，準時於台東好玩卡官方網站（https://ttpass.tw）開放購票，每人一次限購2張，名額有限，先搶先贏！



台東年度盛事「2020台灣國際熱氣球嘉年華」蓄勢待發準備登場囉，自7月11日起至8月30日止，為期51天。台東縣政府交通及觀光發展處表示，今年熱氣球繫留體驗預購場次除7/11開幕當日僅開放下午場外，7／12至8／30每日上午場（05:30~07:00）、下午場次（17:00~19:00）皆開放民眾預購，各場次開放預購時間為各活動體驗日前3週中午12:00，民眾可至台東好玩卡官網「預約繫留」頁面查詢開放時間表，以及選購熱氣球繫留體驗相關商品預約；因名額有限，每筆訂單僅限2名額，線上預購繫留單品票價周一至周四為新台幣550元，周五至周日為650元，沒預約到的民眾還可以至活動會場排隊購票。

▲熱氣球繫留預購，6月20日於台東好玩卡官方網站開放購票，每人一次限購2張，名額有限，先搶先贏。



除單購熱氣球繫留體驗票券以外，今年台東好玩卡專案委由易飛網國際旅行社承辦運營與代理總販售，配合台東好玩卡全新改版新上線，為讓產品組合更多元，特別規劃活動期間限量熱氣球繫留體驗結合租賃交通及住宿方案的「2020熱氣球通行卡」，最低只要4,800元起；以及熱氣球繫留體驗結合採茶體驗DIY、搭配縱谷巡禮（或部落食尚）等在地特色一日遊的「2020熱氣球暢遊卡」的旅遊優惠套票，最低只要2099元起，套票預購日6月15日開賣，民眾可以選擇套裝遊程，輕鬆安排遊覽台東，炎炎夏日不怕人擠人，搭乘繫留昇空防疫超距離。

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台灣國際熱氣球嘉年華活動詳情，請參閱活動官網：https://balloontaiwan.taitung.gov.tw/

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