暑假將至改管屁孩大爆發！三重警攔查改裝噪音車　1晚讓9騎士荷包哭了

▲三重警方針對排氣管改裝機車聯合稽查。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

有鑑於暑假即將到來，為防範青少年深夜結群騎乘改裝車，三重警分局11日晚間10時開始，在三重力行路2段前聯合新北市政府環保局執行改裝噪音車輛攔查，本次聯合稽查成效共計攔查汽（機）車226輛，環保局認定改裝未經檢驗排氣管車輛計有9件、三重警分局告發無照駕駛2件、未戴安全帽4件，確保夜間安寧與交通秩序。

警方統計，自109年1月起至5月止針對每日夜間22時至翌日凌晨6時駕駛改裝未合格排氣管車輛行駛於道路致產生噪音之案件，已通報環保局計1,189件，由環保局依權責進行後續裁處。

三重警分局提醒，駕駛改裝排氣管之車輛行駛於道路致違反「噪音管制法」第8條公告事項規定係屬行為罰，採按次處罰，只要確定使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管，即由環保局逕行裁處新臺幣3,000元，並無再行通知噪音檢測事宜；民眾如有檢測需求，可自行至行政院環保署認證機動車輛測定機構實驗室進行檢測，相關名單可至行政院環保署或新北市政府環保局網站查詢。

三重警分局呼籲，青春難免年少輕狂，但深夜騎乘改裝噪音車，不只痛失荷包還嚴重影響他人夜間安寧，損人又害己；另近期針對未成年無照駕駛警方亦將加強取締，如遭查獲未成年無照駕駛，除依法開單外；必要時亦會移置保管車輛。警方將持續會同環保局，採不定時、不定點方式執行聯合稽查，加強取締改裝噪音車輛，讓民眾有安寧的生活環境。

▼聯合稽查小組短短一晚攔查頗有斬獲。（圖／記者陳豐德翻攝）

