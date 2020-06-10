三重湯城尾隨OL如廁變態抓到了！　原來是離職員工…辯：想搭訕沒偷拍

▲監視器拍下24歲王男手握手機鬼祟出現在三重湯城園區大樓 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重警分局日前接獲報案，指稱轄區湯城園區出現一名變態男子，尾隨女員工偷拍如廁，被發現後還想摀住被害人嘴巴未果，隨即倉皇逃離，警方根據男子逃離路線在住家將他逮捕，經查他原是離職員工，辯稱離時起意想要搭訕被害人，並沒有偷拍，訊後依強制罪函送法辦。

▼警方在王男住家起獲犯案當天穿的紅色T恤 。（圖／記者陳以昇翻攝）

從監視影片顯示，5日晚間8時許，24歲身材纖瘦的王姓男子，戴著眼鏡、口罩，穿著紅色T恤，揹著黑色背包，出現在新北市三重區湯城園區大樓，手握著手機來回在大樓長廊穿梭，行跡相當鬼祟。

此時一名女員工獨自走進廁所，王男竟尾隨並在廁所門口觀望，沒多久大膽進入女廁，不到1分鐘，倉皇逃出，女員工也跑出向大樓保全求救。她向保全表示，上完廁所時，見王男從隔壁廁所走出來，驚覺可能遭到偷拍，嚇得大聲尖叫，王男還企圖要摀住她的嘴巴未果，立刻逃跑。

▼監視器拍下女員工獨自進入廁所。（圖／記者陳以昇翻攝）

保全得知後，馬上向轄區派出所報案，女員工事後也將監視影片貼到臉書不公開社團《爆料公社》，提醒女性如廁要結伴或是注意周遭人事物，以免遭到偷拍。

警方獲報後調閱監視器，發現王男逃離園區後，先搭捷運往台北市方向離去，經比對監視器循線找到住在三重區永福街的王男，10日上午將他逮捕到案。王男向警方供稱，曾在園區工作過，當天看到被害女子進入廁所，想要搭訕認識她，才會尾隨入廁，坦承有摀嘴行為但並沒有偷拍，警方檢查手機，沒有發現偷拍照片，訊後依強制罪函送法辦。

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▲▼王男見OL進入廁所，先在門口觀望，隨即尾隨進入 。（圖／記者陳以昇翻攝）