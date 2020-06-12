35天環台騎哈雷36圈挑戰成功　「每日千里」海妖騎士團喜相伴

▲ 36圈環台騎哈雷35天挑戰成功，每日千里海妖騎士團相伴。（圖／海妖騎士團車隊提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆哈雷騎士蘇晉軒為了挑戰紀錄，憑著堅強毅力，個人完成了騎哈雷重機35天36圈環台壯舉，「日行千里」從不間斷，每圈環台都限時24小時內完成，且必須從出發點打卡，並完成全台6個認證點算一環，隔天再回到出發點，重新開始起算，前後共35天，哈雷原廠也來認證，創下台灣的哈雷騎士紀錄。

基隆有個「海妖騎士團」，是一群哈雷愛好者組成，經常結伴到全省各地騎乘兜風，其中蘇晉軒也是海妖騎士一員，這個月創下連續環台圈數紀錄，完成了挑戰35天環台36圈，他每日都騎超過1千公里，途中累了就攤在地上休息，腳長水泡都磨破了也不喊痛，11日他完成壯舉，百餘車友在新北八里相迎。他興奮地說，「環台36圈，我真的做到了！」

請繼續往下閱讀...

▲ 36圈環台騎哈雷35天挑戰成功。

蘇晉軒從5月7日凌晨3點出發首環，一個多月後6月10日晚上9 時第36環出發，完成連續35天36環及不間斷36趟日行千里壯舉，11日晚間車友在八里相迎慶祝，回家後大睡一場，到現在還沒醒。

海妖騎士團車隊長蔡樹國表示，蘇晉軒士代表海妖騎士團創紀錄，他每騎到全台各地定點時，海妖後援團員會自發性的到場加油打氣、後勤補給、輪流陪環護航，強力支持這位在風雨中的海妖騎士，全團一起走過35天，為哈雷騎士挑戰史寫下新的一頁，大家都很佩服蘇晉軒，毅力堅強令人折服。

▲ 蘇晉軒從5月7日凌晨3點出發首環，完成連續35天36環及不間斷36趟日行千里壯舉。

蘇晉軒36環島過程中，挑戰不斷，累了就隨時找地方休息，超商、公園、車站就找地方躺一下，恢復體力，長期騎機車腳長了不少水泡，雙脚內側都出現了大水泡，動到就會痛，但為了挑展紀錄他都忍受。尤其正值梅雨時節，皮膚也出現不適狀况，可說頂著日曬雨淋，歷經風霜，他說，這是最長的一次環台，最想的就是睡個好覺再說。

「美麗最大的祕密」

二手票券豐富你的生活