▲ 深化企業防災建構抗災城市，基隆與9大企業簽署合作備忘錄。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市與台灣國際造船股份有限公司日前簽訂企業防災合作備忘錄，雙方於災害發生時，相互支援防救災資源。9日下午於台灣國際造船股份有限公司辦理企業防災座談會，並製作為台船量身打造，以台船為中心之複合式災害潛勢圖資，以及基隆市2020年版之家庭防災手冊。

基隆市執行災害防救深耕計畫，除持續強化防救災能量外，更導入企業參與防災之作法，輔導企業建立災害風險管理、推動企業持續營運計畫（BCP），進而分攤社會責任。由過去多次重大災害經驗中，政府、企業、民間對於救災工作的參與，災害發生時全民透過自助共助公助以減少災害衝擊，都是讓社會可以及早從災害中復原的關鍵因素。

基隆市企業防災之首場座談，也是透過防災深耕計畫與各企業交流防災觀念精進彼此作為之開始。首先由顧教授介紹中正區一帶容易發生淹水、坡災、海嘯之災害潛勢地區，以及沿海發生海嘯、暴潮時之因應對策。對於台船如遇到災害時之疏散避難，企業持續營運部分交流研討，並致贈複合式災害潛勢圖及說明設計理念及判讀方法。

▲ 為鼓勵地方企業參與防災工作，提升基礎防災能力，目前基隆市各區已與9家企業簽訂企業防災協定。

消防局技正黃琦初表示，2020年深耕第3期計畫中，企業防災列為重點推動工作，深耕計畫建置好的水災、地震等複合式災害潛勢圖，可以讓企業了解周遭環境的災害潛勢，平時就可以做好防災應變準備。未來將更進一步促進民眾與企業參與，以實質提升企業防災力，企業提升防災抗災能力後，即使遇到災害也可以迅速復原恢復產能，讓企業維持競爭能力。

為鼓勵地方企業參與防災工作，提升基礎防災能力，目前基隆市各區已與台船、中油、台電、全聯（七堵）等9家企業簽訂企業防災協定，未來仍將持續推動深化至各產業，提升企業防災韌性。以確保未來在面臨災害時，能夠確實達到災前預防、災中應變、災後復原之功能，使災害損失降至最低。

「美麗最大的祕密」

二手票券豐富你的生活