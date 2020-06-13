▲ 基隆白米甕砲台市定古蹟修復工程啟動，串接景點打造西岸觀光步道。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府12日中午舉辦「市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程」開工典禮，由林右昌市長主持，為修復工作揭開序幕，林右昌強調市府透過古蹟修復、山海步道等系列計畫，將會把當地包括基隆燈塔、白米甕砲台及球子山燈塔等串接起來，打造成為西岸重要的觀光步道。

林右昌說，白米甕砲台修復再利用工程將把原有的庫房整修成為服務中心，另外還包括廁所及周邊環境改善等，總工程經費3千萬元，照市府的規劃應該可以在2021年農曆春節之後完工，為西岸地區歷史場景再現奠定重要里程碑。

林右昌還說，太白莊、白米甕地區的居民都是「坐在歷史寶藏上」，日前他從基隆燈塔走到球子山燈塔，一路上深受感動，沿途看到被荒煙蔓草淹沒的萬人堆砲台等，風景真的是太漂亮了，日後一定可以成為西岸重要的觀光步道，觀光客可以把車子停在山下，走環狀步道上來白米甕炮台。

▲ 白米甕砲台原名為「白米甕堡壘」，始建於1900年12月，是日治時期「基隆要塞」10座堡壘砲台之一。

林右昌表示，市府藉由古蹟修復計畫、都發處山海步道系統等計畫，把環狀廊帶串接起來，接下來就是白米甕周邊地區整修，包括兒童遊戲空間也會重新整理，山海步道第二期工程則會接上球子山燈塔，讓民眾可以從基隆燈塔走到球子山燈塔，完成「一日雙塔」。

文化局表示，白米甕砲台原名為「白米甕堡壘」，始建於1900年12月，完成於1902年7月，是日治時期「基隆要塞」10座堡壘砲台之一，更為基隆要塞中最早完成配砲的堡壘砲台。

文化局說，屬於四砲位一字排開的「4門編成」混凝土及石造混合的露天砲台並配備英制阿姆斯脫朗八吋後膛鋼砲。並曾發展出校室、兵舍、炊事場、糧食支庫及小修理所等歷史樣貌，歷經多年的調查研究、審查、規劃設計等工作，總算於2020年5月中完成修復工程發包。

▲「市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程」開工典禮，由林右昌市長主持，為修復工作揭開序幕。

文化局表示，2007年公告為市定古蹟，2012年「市定古蹟白米甕砲台調查研究補遺及規劃設計」調查研究補遺及規劃設計範圍，並於2016年納入「大基隆歷史場景再現整合計畫」。本工程施工期為240日曆天，工程決標金額約3千萬元；以砲台本體原有工法修復為主，採再利用原則下，仍維持本古蹟軍事地景；本次修復特色為將觀測所鐵堡進行情境復原以及廁圊及貯水池透過清理考古加以陳展，期使增添日式砲台一線式氣勢及保存日式砲台文化氛圍。

文化局指出，為考量未來西岸地區整體規劃及本古蹟修復後觀光需求，工程將植入服務相關設施，包括服務中心及公共廁所，將既有庫房再利用為服務中心，並修繕涼亭、砲台坡道日式欄杆仿作及全區欄杆檢修，以提高休閒效益及觀光安全，透過解說牌示系統更新，整合古蹟風貌及文化價值宣導，期許白米甕砲台能朝向更完善的歷史場景結合觀光展示邁進。

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