送柯文哲「別急著吃棉花糖」　王世堅：急兌現政治能量葬送市政

記者陳家祥／台北報導

「頭號柯黑」台北市議員王世堅12日在總質詢時，送上「先別急著吃棉花糖」一書給市長柯文哲，諷柯就是急著吃棉花糖，兌現政治能量，葬送掉自己的政治前途，連帶葬送掉台北市政。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲則不甘示弱反酸，「不要每次送又拿回去」。王世堅馬上回擊，「有一次我送你龍袍，你就留著」，柯文哲則說「沒有」，還要負責府會連絡的參議陳慶安出來解釋。王世堅說，「那是要你穿著睡覺」。

「送你先別急著吃棉花糖，希望你好好看一看！」王世堅表示，柯文哲的問題就是急著吃棉花糖、急著兌現政治能量，去年成立民眾黨，5席立委、1年8千萬政黨補助金，兌現政治能量，急著吃棉花糖，「結果呢？你葬送掉自己政治前途，且你還葬送掉台北市政！」

王世堅指出，看看這幾年來表現作為，本來就不太關心市政，現在又擔任民眾黨主席，更無心市政，「專職的黨主席、兼差的台北市長！」「上任第一年要求列管沒拿第一的單位，在我看你是最應該被列管的人，這5年多來的市政滿意度調查，23縣市調查都在末段班？最該被列管的是你」。

王世堅直言，因為柯文哲急著吃棉花糖、兌現政治能量，「像是得了政治敗血症，更糟糕的是找不到解方，我送妳這本書，正是解方！你好好讀一讀，不要再拿回來了喔」。

▲台北市議員王世堅。（圖／記者李毓康攝）

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