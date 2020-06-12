市長滿意度墊底稱市民「不知福」　柯文哲認失言

記者陳家祥／台北報導

根據《遠見雜誌》民調，全台縣市首長滿意度調查，台北市長柯文哲則僅獲得52.3％墊底。對此，柯文哲昨在備詢時語出驚人，稱北市民「人在福中不知福」；12日總質詢時，柯坦言失言，「這我也覺得這失言，後來幕僚說我很久沒失言，又失言一次」。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

王世堅12日總質詢指出，我看你最近很落寞、惆悵，韓國瑜下台你難過，因為韓被罷、柯被冷落。王世堅追問，最近有無跟韓國瑜聯絡？柯文哲說，「沒有」，先讓他休息一陣子、沉澱一下。

沒想到，王世堅接著問，那怎麼會聽說，你要聘任韓國瑜擔任副市長？反正你家大業大，也不差一副碗筷，他又是你老朋友、老部屬。柯文哲先是看了看台下的3位副市長，接著表示，「現在3個副市長在這裡，你講這種話嚇死他們，他們做得好好的」。

柯文哲直言，怎麼又有這種假新聞？假新聞也要幾分真才像，「怎麼聽也知道不像」。

接著王世堅提到「人在福中不知福」一事，直言柯文哲才是，高雄市民很剛烈、愛恨分明，「照你言行作為，你在高雄市早就被罷免掉了，你知道嗎？你才是人在福中不知福」。柯文哲則說，其實我倒覺得當台北市長，非常感謝全台灣最優秀公務員，他們在公務體系算是效率最高的。