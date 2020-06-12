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對峙再起！印度向邊境增派坦克　中方運送數千傘兵、裝甲車

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記者蔡儀潔／綜合報導

中印兩軍近期在邊境發生多次衝突，情勢緊張，大陸外交部10日表示，雙方正按照有關共識為緩和邊境局勢採取相應行動。不過，國際軍事資訊網站Defence Blog同日發文稱，印軍近日以鐵路運送T-90等型號的主戰坦克，到中印邊境一帶。

據Defence Blog報導，中印兩軍繼5月5日於班公錯湖（Pangong Tso lake）發生衝突後，印度軍隊向接近喜馬拉雅山的中國邊境，增派了主力坦克。幾周內，兩國都動員數以千計的軍隊、裝甲車和戰鬥機

報導指出，印度運送了T-90MS和T-72M1型號的坦克，到中印實際控制線（LAC）一帶。中方則運送了數千傘兵和裝甲車，到西藏高原的高海拔地區。

實際上，中印雙方近日曾就拉達克控制線（Ladakh）的邊境問題，舉行軍事指揮官層級的談判，印方要求解放軍將退回原駐地，把拉達克控制線恢復到4月以前的原狀，中方則要求印度不能在自己的國境內修築道路，雙方互不讓步，談判無功而返。

▼中印在LAC線上發生對峙。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

▲▼中印在班公錯的實際控制線（LAC）線上發生對峙，照片曝光。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

大陸軍事微信公眾號「迷彩虎」指出，印度軍隊向邊境調動比較頻繁的，當屬是印度陸軍的主力裝甲部隊，在歷來戰爭中非常仰仗裝甲部隊重要性的印度陸軍這次也不例外，從俄羅斯進口的T90系列主戰坦克正在大規模增派向邊境調遣。

作為絕對的陸戰之王，印度陸軍的裝甲部隊能夠和中國陸軍裝甲兵，比拼在高原上最重要的機動力嗎？文章指出，「不用說坦克，印度這邊首先在卡車上就輸了個徹底。」

文章稱，印度陸軍目前現役的主力坦克，是從俄羅斯進口的T90系列，前後進口超過1500輛之多，令T90一躍成為世界上最暢銷的主戰坦克，但外銷版T90性能不敢恭維，至少在高原上是絕對不好用的。

▲▼中印邊境,中印邊界,中印衝突,中國,印度,解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲中印邊境。（圖／達志影像／美聯社）

文章指出，印度陸軍的T90大部分都是外銷的S型號，動力系統存在嚴重的不足，最大輸出功率1000馬力的發動機，對比中國99A主戰坦克足足低了500馬力；在坦克整體功重比上，印度的T90與中國另一款新起之秀15式輕型坦克相差甚遠，「簡而言之就是腿短的厲害。」

文章續指，向高原地帶輸送兵力靠的是另一款強有力的裝備：重型卡車，其維護保養要比坦克簡單的多，成本也更低，和平時期用重型卡車運送坦克可以極大的節約成本，綜合相加之下，就理所應當的成為最合適的選擇。

印度陸軍目前使用的坦克運輸車，是進口自捷克的一款通用卡車，雖然功能全面但並不頂尖。在運輸T90主戰坦克時，印度陸軍還要在卡車車廂內加上額外25噸的配重，才能保持整車的平衡而不致翻車，因此印方正招標一款專用的70噸級重型坦克拖車來置換現有運輸車。

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