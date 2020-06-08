　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中印邊境「軍長級會談」　陸外交部證實：雙方達成了一個共識！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中印邊境,中印邊界,中印衝突,中國,印度,解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲中印邊境情勢緊張，傳出雙方士兵鬥毆事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中印兩軍近期在邊境發生多次衝突，情勢緊張，據傳雙方為了解決對峙事態，於6日在邊境進行了會談。中國大陸外交部發言人華春瑩8日證實此事，她表示，雙方達成了一個共識，將共同努力去維護邊境地區的和平與安寧，「雙方有意願、有能力通過談判協商妥善解決有關問題。」

華春瑩指出，中印兩軍6日在摩爾多邊境會談點舉行了軍長級會談，就解決近期邊境事態，維護邊境地區的和平穩定進行了磋商，「近期以來，中印雙方通過外交和軍事渠道，就解決當前邊境事態保持了密切的溝通。」

▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

華春瑩提到，雙方達成了一個共識，要落實好兩國領導人的重要共識，不讓分歧上升為爭端，並要共同努力去維護邊境地區的和平與安寧，為雙邊關係健康與穩定發展營造良好的氛圍。

華春瑩強調，目前中印邊境地區的局勢總體上是穩定的、可控的，雙方有意願、有能力通過談判協商妥善解決有關問題。

印度媒體7日也報導，中印兩軍在6日進行了「和睦且積極」的會談，有望緩解拉達克東部地區的緊張局勢，兩軍未來幾周還會再度展開會談，就軍事及外交持續對話，以確保邊界地區的和平與安寧。

▲▼中印邊境,中印邊界,中印衝突,中國,印度,解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
消費許崑源挨轟　王浩宇發「178字道歉文」：一切都是我不對
93萬罷韓同意票減掉陳其邁市長得票　趙少康驚：19萬票哪來的
名字有「龜」免費登龜山島　網戰爆：誰名字會有龜？..蔡閨本名
痛哭原因曝光！黃捷「畫大紅口紅」弔唁許崑源　法制局長怒嗆：你
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

7旬翁步行去機場！竟隨導航「山裡走4小時」...在鐵絲圍欄旁被尋獲

聶德權稱香港公務員「雙重身分」　公開反對政府「按規則處理」

酒駕殺人「撞飛17歲嫩妹」！鮮血濺滿車窗…媽接電話悲喊：還在等她回家吃飯

不爽提醒繫安全帶！　2男乘客「鎖喉暴打」計程車司機...下場慘了

中印邊境「軍長級會談」　陸外交部證實：雙方達成了一個共識！

「海水稻」在柴達木盆地試種　高寒高海拔「戈壁灘」變成水田

中印已「達成了一個共識」　陸外交部：目前局勢可控

多語言、超詳細抗疫白皮書！張競稱「北京迎戰華盛頓」：搶佔國際宣傳話語權

女孩彎腰撿垃圾！　媽媽「尊嚴受辱」腳踏車撞開...再連甩3巴掌

小六女壓力一大就「嗑頭髮」　2年後胃挖出拳頭大綠結石！父母一看羞愧了

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

沒在怕！徐藝洋暴風吐槽黃子韜　火力全開：幼稚膽小還愛哭ＸＤ

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

韓國瑜下台一鞠躬！韓粉淚崩　激喊：市長加油 、我們永遠支持你

Gail自彈自唱《想見你想見你想見你》　中英文版《情非得已》融化惹～

7旬翁步行去機場！竟隨導航「山裡走4小時」...在鐵絲圍欄旁被尋獲

聶德權稱香港公務員「雙重身分」　公開反對政府「按規則處理」

酒駕殺人「撞飛17歲嫩妹」！鮮血濺滿車窗…媽接電話悲喊：還在等她回家吃飯

不爽提醒繫安全帶！　2男乘客「鎖喉暴打」計程車司機...下場慘了

中印邊境「軍長級會談」　陸外交部證實：雙方達成了一個共識！

「海水稻」在柴達木盆地試種　高寒高海拔「戈壁灘」變成水田

中印已「達成了一個共識」　陸外交部：目前局勢可控

多語言、超詳細抗疫白皮書！張競稱「北京迎戰華盛頓」：搶佔國際宣傳話語權

女孩彎腰撿垃圾！　媽媽「尊嚴受辱」腳踏車撞開...再連甩3巴掌

小六女壓力一大就「嗑頭髮」　2年後胃挖出拳頭大綠結石！父母一看羞愧了

北韓拒接來電後…最新動作曝光！　南韓證實：兩韓軍方今通話

梁詠琪辣秀透視「117公分逆天長腿」...羞喊：入行最大挑戰！

快訊／一刀劃破肚！高雄男突攻擊2警　1警手腹部口腔遭割傷緊急手術縫合

戀愛時嘴巴最甜的3大星座男！天秤只排第三、Top1天生「情話嘴」

中職／低潮多練？　周思齊反向思考：狀況好才要多練

遭蛋洗服務處！王浩宇發「178字道歉文」：一切都是我的不對…不提告砸蛋破壞

嚴藝文脫了！客串《婆婆》角色曝光　苦笑：出來混總是要還

貪玩踢鐵板！霸氣貓爪遭「L型狠勾死」　無助呆看求援

曾被爆「半馬假跑」公開道歉！　溫妮6年後收到爆料者留言哭了：大石頭終於放下

中興保全科技　五月合併營收為11億2898萬元、年增0.83%

辣妹摩鐵開趴遇臨檢！毒品往內衣塞卻扎到敏感帶　面對警察臉漲紅：好刺激

大陸熱門新聞

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

大學生被抓作弊　30分後墜樓慘死

年輕夫妻生下9個孩子！老公一句話全網罵翻

19歲妹生產！腹中掏出「15公斤巨瘤」

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

13歲妹陳屍河裡！監視器曝詭異一幕

捧千萬開口罩廠　半個月虧光光

張文宏：全球第二波疫情已到來，力度超第一波

女孩彎腰撿垃圾！媽「尊嚴受辱」腳踏車撞再甩巴掌

18歲少女「嗜奶茶如命」喝到暈厥！

坐公車被螞蟻咬一口！　女子當場「後仰暈倒」險死

愛上白富美！詭異「三胞胎照」揭真相

香港啟動「現金發放計劃」每人發3.7萬元

短裙黑絲空姐插秧挨轟作秀 青島航空：為推廣海水稻及珍惜糧食

更多熱門

相關新聞

陸外交部：中印已達成了一個共識

陸外交部：中印已達成了一個共識

中印兩軍6月6日下午舉行了軍長級會談，就解決近期邊境事態、維護邊境地區的和平穩定進行了磋商。大陸外交部發言人華春瑩回應，目前中印邊境地區的局勢總體上是穩定的、可控的，雙方有意願、有能力通過談判協商妥善解決有關問題。

床上發現小蛇　冷氣機裡竟然有40條

床上發現小蛇　冷氣機裡竟然有40條

印媒：中印軍方就邊境緊張局勢進行會談

印媒：中印軍方就邊境緊張局勢進行會談

60cm電線插尿道自慰掉膀胱　醫：他騙吞耳機

60cm電線插尿道自慰掉膀胱　醫：他騙吞耳機

迎擊「敵對武裝漁船」 解放軍駐港部隊艦艇秀實彈演習畫面

迎擊「敵對武裝漁船」 解放軍駐港部隊艦艇秀實彈演習畫面

關鍵字：

中印邊境中印邊界解放軍印度中印加勒萬河谷

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

快訊／低調憑弔許崑源！黃捷雙眼紅腫痛哭

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨

阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」

春風弔唁許崑源110分　親揭2人關係

11點手刀開搶DS4悠遊卡！全家10秒買到就當機

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

隔7年再生兒子…應采兒吐真實心聲！

王浩宇服務處湧抗議民眾「蛋洗+撒冥紙」！杏仁哥遭押上警車

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

更多

最夯影音

更多
家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位
等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面