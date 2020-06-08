中印邊境「軍長級會談」　陸外交部證實：雙方達成了一個共識！

▲中印邊境情勢緊張，傳出雙方士兵鬥毆事件。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中印兩軍近期在邊境發生多次衝突，情勢緊張，據傳雙方為了解決對峙事態，於6日在邊境進行了會談。中國大陸外交部發言人華春瑩8日證實此事，她表示，雙方達成了一個共識，將共同努力去維護邊境地區的和平與安寧，「雙方有意願、有能力通過談判協商妥善解決有關問題。」

華春瑩指出，中印兩軍6日在摩爾多邊境會談點舉行了軍長級會談，就解決近期邊境事態，維護邊境地區的和平穩定進行了磋商，「近期以來，中印雙方通過外交和軍事渠道，就解決當前邊境事態保持了密切的溝通。」

▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）



華春瑩提到，雙方達成了一個共識，要落實好兩國領導人的重要共識，不讓分歧上升為爭端，並要共同努力去維護邊境地區的和平與安寧，為雙邊關係健康與穩定發展營造良好的氛圍。

華春瑩強調，目前中印邊境地區的局勢總體上是穩定的、可控的，雙方有意願、有能力通過談判協商妥善解決有關問題。

印度媒體7日也報導，中印兩軍在6日進行了「和睦且積極」的會談，有望緩解拉達克東部地區的緊張局勢，兩軍未來幾周還會再度展開會談，就軍事及外交持續對話，以確保邊界地區的和平與安寧。