　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中印3hrs邊境談判破局！中國拒絕恢復拉達克原狀　印度防長：絕不退讓

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼中印邊境,中印邊界,中印衝突,中國,印度,解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲中印邊界衝突升溫。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者康世人新德里8日專電

消息人士透露，印度軍方6日在中印邊境指揮官會議中，要求中國軍隊恢復拉達克邊境4月時的原狀，中國軍方則要求印度停止修築邊境道路，中印互不讓步，雙方談判無功而返。

這已是中印軍方指揮官層級會議第2度談判陷入僵局，印度快報（Indian Express）指出，印度已有與中國長期交涉的準備。

今日印度（India Today）引述沒有具名的消息人士透露，印度與中國邊境軍團指揮官會談6日於中印實際控制線（LAC）中國一側的摩爾多（Moldo）邊境檢查站舉行，在3個小時的會談之間，印度要求中國方面恢復拉達克（Ladakh）對峙地區在4月底前的原狀。

消息人士指出，印度陸軍第14軍團司令哈林德．辛赫（Harinder Singh）所率代表團要求中國恢復的現狀，包括中國部隊在班公錯湖（Pangong Tso）的部隊集結，及在加萬谷（Galwan Valley）的部隊動員，中國部隊應撤回到4月底前原來駐地，但中國認為這是在中印實際控制線中方一側部署，沒有任何問題。

中國南疆軍區司令柳林所率的中國軍方代表團則要求，印度停止在拉達克邊境的中國領土進行道路與橋梁修築；但印度辯稱，這些道路與橋梁工程是在中印實際控制線印度這一側進行，中國沒有理由反對。

印度目前最在意的是中國在拉達克班公錯湖曾是印度控制下的地區增兵，中國部隊向西移動8公里且設立哨所及營地，尤其是在手指第4區（Finger 4），中國部隊正往印度這一側推進。

印度宣稱班公錯湖北岸手指第1區（Finger 1）到手指第8區（Finger 8）是由印度控制；中國則宣稱所控制的地區是手指第8區（Finger 8）到手指第2區（Finger 2），導致雙方部隊常在巡邏時有所摩擦，其中又以手指第4區到第8區之間最常擦槍走火。

中國則想阻止印度修築拉達克達布克（Darbuk）經施約克（Shyok）到陶貝奧迪（Daulat Beg Oldi）的道路，這條道路將連接列城與班公錯湖與加萬谷，還連接一座世界海拔最高、可降落C-130J運輸機的簡易機場；這些工程完工後，印度將形成快速調動部隊的優勢。

由於雙方沒有交集，談判再度宣告破裂。但印度外交部昨天發出聲明強調，中印雙方6日會議是在真誠熱烈及正面的氣氛下進行。

印度外交部的聲明還說，雙方將繼續軍事與外交接觸以解決爭議，確保邊界的和平與安寧。

聲明還強調印度總理莫迪與中國國家主席習近平達成協定，且雙方都同意在中印建交70週年的今年，應早日解決5月初發生的軍事對峙，有助兩國關係進一步發展。

由於印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）已表示印度的立場不會退讓，消息人士說，印度已有長期對峙與交涉準備；這意味著雙邊談判將繼續在准將以上層級，與外交部司長級間進行。

►中印已「達成了一個共識」　陸外交部：目前局勢可控
►印媒：中印軍方在邊境會談　協商和平解決對峙局勢
►邊境對峙近1個月　中印舉行視訊會議同意「和平解決分歧」

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
消費許崑源挨轟　王浩宇發「178字道歉文」：一切都是我不對
93萬罷韓同意票減掉陳其邁市長得票　趙少康驚：19萬票哪來的
名字有「龜」免費登龜山島　網戰爆：誰名字會有龜？..蔡閨本名
痛哭原因曝光！黃捷「畫大紅口紅」弔唁許崑源　法制局長怒嗆：你
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

多維TW／尷尬台灣　南海難容？

中印3hrs邊境談判破局！中國拒絕恢復拉達克原狀　印度防長：絕不退讓

日本擬更名釣魚台　4陸海警船駛入釣魚台海域航行1.5小時

野戰移動式沐浴機　讓戰備演訓與救災釋放出更多能量

飛行是國家為我培養的專業！　施建誠轉換跑道發揮海鷗慈航精神

印媒：中印軍方在邊境會談　協商和平解決對峙局勢

美CSBA智庫提「偵察威懾」作戰概念　防俄羅斯中國趁機侵略他國

迎擊「敵對武裝漁船」　解放軍駐港部隊艦艇秀實彈演習畫面

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

沒在怕！徐藝洋暴風吐槽黃子韜　火力全開：幼稚膽小還愛哭ＸＤ

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

韓國瑜下台一鞠躬！韓粉淚崩　激喊：市長加油 、我們永遠支持你

Gail自彈自唱《想見你想見你想見你》　中英文版《情非得已》融化惹～

多維TW／尷尬台灣　南海難容？

中印3hrs邊境談判破局！中國拒絕恢復拉達克原狀　印度防長：絕不退讓

日本擬更名釣魚台　4陸海警船駛入釣魚台海域航行1.5小時

野戰移動式沐浴機　讓戰備演訓與救災釋放出更多能量

飛行是國家為我培養的專業！　施建誠轉換跑道發揮海鷗慈航精神

印媒：中印軍方在邊境會談　協商和平解決對峙局勢

美CSBA智庫提「偵察威懾」作戰概念　防俄羅斯中國趁機侵略他國

迎擊「敵對武裝漁船」　解放軍駐港部隊艦艇秀實彈演習畫面

免跑銀行！　台新銀新推「雙元貨幣投資」網銀也可下單

白眼女神轟罷免：沒有正當性、惡意報復　罷捷領銜人打臉！理由書5點搶先曝

北韓拒接來電後…最新動作曝光！　南韓證實：兩韓軍方今通話

梁詠琪辣秀透視「117公分逆天長腿」...羞喊：入行最大挑戰！

快訊／一刀劃破肚！高雄男突攻擊2警　1警手腹部口腔遭割傷緊急手術縫合

戀愛時嘴巴最甜的3大星座男！天秤只排第三、Top1天生「情話嘴」

中職／低潮多練？　周思齊反向思考：狀況好才要多練

遭蛋洗服務處！王浩宇發「178字道歉文」：一切都是我的不對…不提告砸蛋破壞

嚴藝文脫了！客串《婆婆》角色曝光　苦笑：出來混總是要還

貪玩踢鐵板！霸氣貓爪遭「L型狠勾死」　無助呆看求援

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

軍武熱門新聞

日擬更名釣魚台　陸海警船駛入釣島海域1.5小時

美CSBA智庫提「偵察威懾」作戰概念　防俄羅斯中國侵略

美前官員唐安竹：台海5年內必有一戰！

印媒：中印軍方就邊境緊張局勢進行會談

迎擊「敵對武裝漁船」 解放軍駐港部隊艦艇秀實彈演習畫面

轉換跑道　施建誠發揮海鷗慈航精神

野戰移動式沐浴機洗出更多精神

美國計畫增50艘殺人鯨無人潛艦

中印邊境談判破裂　印防長：絕不退讓

川普從德撤軍9500人　卡內基副主席諷：給俄國的大禮

清泉崗將建36座「抗炸機堡」　陸軍事家回應

美軍新舊艦共同航行　福特級比尼米茲級大

天琴新進展　山洞超靜實驗室隧道貫通

的黎波里國際機場A330整排全廢棄

更多熱門

相關新聞

中印邊境會談　陸外交部證實：達成一共識

中印邊境會談　陸外交部證實：達成一共識

中印兩軍近期在邊境發生多次衝突，情勢緊張，據傳雙方為了解決對峙事態，於6日在邊境進行了會談。中國大陸外交部發言人華春瑩8日證實此事，她表示，雙方達成了一個共識，將共同努力去維護邊境地區的和平與安寧，「雙方有意願、有能力通過談判協商妥善解決有關問題。」

澳洲盼嗟商緩和局勢　中國已讀不回

澳洲盼嗟商緩和局勢　中國已讀不回

美中「金融脫鉤戰」拉開序幕

美中「金融脫鉤戰」拉開序幕

床上發現小蛇　冷氣機裡竟然有40條

床上發現小蛇　冷氣機裡竟然有40條

印媒：中印軍方就邊境緊張局勢進行會談

印媒：中印軍方就邊境緊張局勢進行會談

關鍵字：

印度中國中印邊界中印邊境拉達克

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

快訊／低調憑弔許崑源！黃捷雙眼紅腫痛哭

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨

阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」

春風弔唁許崑源110分　親揭2人關係

11點手刀開搶DS4悠遊卡！全家10秒買到就當機

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

隔7年再生兒子…應采兒吐真實心聲！

王浩宇服務處湧抗議民眾「蛋洗+撒冥紙」！杏仁哥遭押上警車

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

更多

最夯影音

更多
家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位
等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面