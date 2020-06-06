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邊境對峙近1個月！　中印舉行視訊會議同意「和平解決分歧」

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▲▼中印邊境,中印邊界,中印衝突,中國,印度,解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲中印邊境衝突頻傳，近日還傳出疑似解放軍士兵被一群印軍圍毆事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合外電報導

自5月初「石頭衝突」爆發後，中印兩國軍隊在邊境拉達克（Ladakh）的對峙已長達近一個月！印度外交部5日發表聲明，稱印方當日與中國外交官進行視訊會議，雙方同意在互相尊重的前提下，通過和平討論方式解決分歧。目前，兩國將集中撤走增派到邊境的士兵和裝備。

▲衛星圖像顯示，中國軍隊在中印邊境拉德克地區（Ladakh）搭起帳棚、碉堡與卡車，畫面在社群媒體上流傳。（圖／翻攝Twitter@wasi__）

▲衛星圖像顯示，中國軍隊在中印邊境拉德克地區（Ladakh）搭起帳棚、碉堡與卡車，畫面在社群媒體上流傳。（圖／翻攝Twitter@wasi__）

印度官員表示，今年5月初，解放軍從3個不同地點進入有關爭議地點，並搭建帳篷和哨站，雖然印軍多次口頭警告，但解放軍方一直無視，期間兩軍士兵發生對罵、擲石和打架。

印度國防部長辛格（Rajnath Singh）在當地時間2日表示，已有相當數量的中國解放軍進入拉達克東部地區，包括加爾萬河谷（Galwan Valley）等，因此印度正在採取一切必要措施，已應對相關情勢。

辛格強調，「他們聲稱這是他們的領土，我們則主張是這是印度領土。」他提到，過去兩方也找到了類似情況的解決方案，在洞朗爭端上，最終透過外交和軍事會談解決，不過「印度不會傷害任何國家的國家自豪感，同時，它也不會容忍任何國家企圖傷害印度的自尊心」。

印度總理莫迪也就此事與美國總統川普交換意見，對此中國外交部發言人趙立堅3日強調，中印有能力透過對話協商，解決兩國的問題，「不需要第三方介入。」

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