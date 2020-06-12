4歲女店內亂跑！嬤顧滑手機...下秒「交代一任務」　路人驚呆：心臟這麼強

▲阿嬤放任小孩在餐廳裡亂跑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

孩子年幼不懂事，社會又充滿危險突發事件，大人們還是隨時看顧為上。一名媽媽就分享她在餐廳裡看到阿嬤奇葩的帶孫方式，不禁搖頭直呼「心臟這麼強！」貼文一出，阿嬤行為也受到眾人譴責。

「第一次看到心臟這麼強的家長。」一名女網友在臉書「爆怨公社」表示，日前她帶兒子在速食店用餐，看到一名阿嬤帶著年約4歲的孫女，但大部分的時間，阿嬤都自顧自地滑手機，放任妹妹亂跑。

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原PO說，那妹妹時不時會來找她兒子玩，但阿嬤就算知情，也只是坐在位置上大喊「不要弄別人小孩」，仍舊持續滑著手機。

▲阿嬤不停滑手機。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

可怕的是，原PO表示，那名阿嬤隨後突然跟孫女說，「阿嬤去看姑姑下班沒，妳不要下樓梯喔！」簡單交代完後人就這樣直接消失在餐廳裡，獨留年幼的孫女。

「就不見了耶！」女網友驚訝表示，她親眼看到阿嬤走出店門，過了10多分鐘都還不回來，她只好下樓告知店員，請他們協助，孩子最後才跟著店員下樓，「現在瘋子這麼多欸，怎麼這麼放心的把孩子一個人放著，然後人跑掉？」

貼文一出，網友們紛紛搖頭表示，「是不會帶著一起接嗎」、「他們家是不是不缺孩子啊」、「到時候出事才在哭」、「公園更多，習慣就好」、「很多阿公阿嬤完全不知道現在的社會對小孩存在很多危險因子，還用過去古早時代的思維帶孩子」、「她覺得妳會顧吧」。

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