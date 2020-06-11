老公出軌留債！單親媽「一領薪全繳光」　揭現實面：不是每個娘家都願意幫忙

▲單親媽每月實領24K養一家三口 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一般人遇到發薪日心情通常都很好，甚至會吃個大餐犒賞一下自己，不過對於這位媽媽來說卻是無限憂愁。一名單親媽表示，為了養一家三口，她在領薪日就把剛入帳的薪水通通繳出去，包含房租、孩子學費等等，揭開殘酷現實，引發網友共鳴。

「10號領薪資就立馬繳光光，還繳不夠。」一名單親媽媽在臉書「爆怨公社」無奈嘆道，恰逢10號領薪日，她終於領到過去一個月來努力的報酬，然而因為獨立扶養雙寶，剛進帳的2萬4千多元就這樣硬生生全部繳出去，「房租、管理費、雙寶補習費、勞健保，還有很多沒算進去的。」

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原PO透露，前夫不只跟小三跑了，還留下一屁股債在她身上。至於為何生活已經入不敷出，還要讓孩子上補習班，她則表示因為孩子下課時她還沒下班，只能送去補習班才有人照顧。

▲媽媽獨自一人養兩個孩子，身上還有前夫留下的債務，生活不易。（圖／記者袁茵攝）

她也苦嘆，因為申請中低收入戶需看三代的財產，她明明是單親卻無法申請到；即使有困難，但也不是每個娘家都願意幫忙，這就是社會最殘酷的現實面。

文章一出，留言處湧入上千名網友加油打氣，「加油，總會苦盡甘來的」、「我懂這個苦，媽媽要撐住」、「這種過路財神的感覺真的很心酸」、「希望你和孩子過得越來越好」、「你跟我完全一模一樣，第二點也是，明明單親卻辦不了任何補助，工作到沒時間陪孩子」。

其他人則建議原PO可以找一些民間社福團體幫忙，也許能申請到小額補助或獎學金，不無小補。

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