稱一國兩制是外交辭令　柯文哲：表達尊重就好

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲11日到立法院總質詢。民進黨議員江志銘問到是否接受中國長期堅持的一中原則及一國兩制？柯文哲表示，一國兩制在香港證明失敗，在台灣不被接受；至於支不支持一國兩制？柯文哲說，很多東西就是外交辭令，我們表達尊重就好。

江志銘質詢時指出，柯文哲在蔡英文520就職典禮時，特別在參加完就職大典後在民眾黨記者會上公開講，最近民進黨處理兩岸僵局的方式，不管是護照正名、華航正名、刪除國家統一字眼，看得出政策反覆不定，選舉期間統獨騙取選票一種手段，民進黨完全執政就要完全負責。

民進黨市議員江志銘一一舉出柯文哲當時所述，詢問柯對一國兩制、九二共識、護照正名、華航正名、刪除國家統一字眼等議題的看法。

柯文哲表示，一國兩制在香港過去一年以來，證明是失敗的，但他不會去提支持或不支持，「這叫外交辭令」，只要說「表達尊重」就好。柯說，國際上有國際上的交往，「當然知道我們的立場，民主自由是台灣的核心價值」，並強調自己的作法與總統蔡英文並無差別。

至於九二共識是否接受？柯文哲說，這更好笑，國民黨跟共產黨的九二共識兜不攏，他們自己都兜不攏了，所以九二共識最大問題是標示不明，內容是什麼？國民黨跟共產黨的兩個都兜不攏。至於刪除國家統一修法提案是否支持？柯說，應該改成「國家統一可以改成反攻大陸、解救大陸同胞以後」。

而針對華航正名一事，柯文哲說，華航牽涉到航權問題，有看過一個說法，華航應該成立一家子公司叫Taiwan Airlines，然後再可以讓我們飛的航線開始飛，「Chian Airlines如果現在換名字，那財物損失太大」，政治要務實，你要改名字你就明講，要花掉多少錢。

柯文哲說，Republic of china這問題，蔡英文總統也不敢在現階段拿掉，怎麼處理還是要務實，「蔡英文總統的做法跟我實際做法有差很多？沒有，差不多」，面對問題很務實地去解決。柯還說，Republic of china目前這張護照，比PROC的在國際上更好、更能夠通行。

另外，江志銘也質疑，柯文哲關心酒店舞廳開放狀況以及雙城論壇是否如期舉辦，「雙城論壇有沒有如期舉行，有這麼重要嗎？值得你關心嗎？」柯說，自己從來沒有主動提，被問到時才會回答，「若沒有人問他，我也不會講」，強調一切順其自然。

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