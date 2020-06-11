滿意度低政績民眾感受不到　柯文哲：人在福中不知福

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

根據《遠見雜誌》民調，全台縣市首長滿意度調查，新北市長侯友宜以87.1％位居第一，台北市長柯文哲則僅獲得52.3％墊底。對此，柯文哲11日備詢時表示，台北市的客觀數據都遙遙領先，主觀滿意度比較低就再改進；議員江志銘追問，人民感受不到？柯笑說，「人在福中不知福啊，沒辦法」。

江志銘質詢時先問道，對於高雄罷免案有什麼警惕？柯文哲表示，「還是要認真做事」，但韓國瑜罷免案對台北市應該沒有什麼衝擊。但江志銘接著說，高雄無意外將推出陳其邁參選，當選機率至少9成，而陳對高雄一生懸命，絕對會認真打拼，未來高雄市迎頭趕上，將來台北市絕對是最後一名，「不會造成衝擊嗎？」

柯文哲笑說，「我會進步」，認為比賽要看比什麼，兔子跟烏龜比游泳也不會比烏龜會，「北市客觀指標各項都遙遙領先，主觀滿意度比較低，會改進」；柯舉例，台北市客觀數據都遙遙領先，pm2.5台北市最低，車禍死亡率、受傷人數台北市最低，比GDP台北市占全台灣近20%，客觀數據遙遙領先，「主觀滿意度不好，那就針對這個做改善」。

江志銘說，柯文哲現在是民眾黨主席，等於民眾黨在台北市算是執政黨，2020栽培這麼多人，如果這2年多台北市一直最後一名，2022憑什麼叫大家支持？柯文哲說，到時候還是會用市政實際成績說服；江志銘追問，人民感受不到怎麼辦？柯笑說，「人在福中不知福啊，沒辦法」。

此言一出，引來江志銘追問，是又怪給民眾、都是市民的錯？柯文哲趕忙說，「我也不敢這樣講」，但強調市政還是有相當認真在控制。