快訊／蔡明彥出任歐盟代表　徐斯儉任國安會副秘書長

▲國安會副秘書長蔡明彥將出任歐盟代表。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

總統府11日公布，總統蔡英文任命現任國安會副秘書長蔡明彥出任駐歐盟代表，現任外交部政務次長徐斯儉則將接任國家安全會議副秘書長；另外，現任駐歐盟代表曾厚仁大使則將接任外交部政務次長，現任外交部政務次長謝武樵擔任駐英國代表。

總統府指出，鑑於國際局勢快速變遷，特別在疫情衝擊下，如何加速拓展與國際社會更多實質的互動與合作，進而強化台灣的國際地位，鞏固國家安全，將是國家邁向新一階段發展的要務，蔡英文期待即將出任新職的國安、外交團隊成員全力以赴，共同為國家開創新局。



在新任駐歐盟代表方面，總統府表示，蔡明彥為現任國家安全會議副秘書長，是英國倫敦大學國王學院戰爭研究所博士，曾擔任大陸委員會諮詢委員、國防安全研究院董事、遠景基金會董事，及國立中興大學國際政治學研究所所長，專精於國際戰略與外交政策研究，且嫻熟於國家安全事務。

至於國家安全會議副秘書長，由現任外交部政務次長徐斯儉接任，總統府表示，他是美國哥倫比亞大學政治學博士，曾任財團法人民主基金會執行長、國立清華大學中國學程副教授，對區域與國際情勢有深入瞭解，且在外交實務工作上表現傑出。

另外，駐英國代表由謝武樵接任，總統府指出，他為現任外交部政務次長，曾擔任駐俄羅斯、泰國代表處代表，長期服務於外交體系，是卓有歷練的資深外交人員。

至於新任外交部政務次長曾厚仁，為現任我國駐歐盟兼比利時代表，是美國維吉尼亞大學國際關係學博士，曾任總統府副秘書長、國安會副秘書長、駐愛爾蘭代表、駐帛琉大使，對外交與國安事務都有深厚經驗。

最後，新任國家安全會議諮詢委員李漢銘，總統府指出，他是國立台灣科技大學資訊工程系特聘教授，是國立台灣大學資訊工程系博士，為知名資訊安全專家。

▼外交部次長徐斯儉接任國安會副秘書長。（圖／記者屠惠剛攝）



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