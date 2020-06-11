游錫堃：釣魚台是中華民國領土　台日應擱置爭議共同開發

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

日本沖繩縣石垣市日前提案，將釣魚台列嶼行政地區名稱從「登野城」改為「登野城尖閣」，引發外交部抗議，宜蘭縣長林姿妙也宣稱釣魚台為宜蘭縣的行政區，並邀請總統蔡英文一同上島，主張我國立場。立法院長游錫堃11日表示，釣魚台是中華民國的領土，東亞的和平非常重要，尤其台灣與日本都面臨中共很大的威脅，對於領土與主權的爭議應該暫時擱置。

日本沖繩縣石垣市長中山義隆9日正式在市議會中提案，將該市宣稱包含在旗下行政區域的釣魚台列嶼行政地區名稱從「登野城」改為「登野城尖閣」，駐日代表謝長廷表示，已經表達嚴正關切，這是長期需要透過外交途徑解決的懸案，「我們也希望不要因為地方事務影響台日的友好」。

游錫堃11日下午在立法院接見加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹(Mr. Jordan Reeves)，他在會前受訪時表示，自己前一天就有呼籲日本不要這樣，「石垣市議會如果不要這樣，台灣地方政府就不會這樣」。

▲游錫堃接見加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫堃強調，釣魚台是中華民國的領土，包括日本、中國大陸也都這樣主張，也因而產生領土上的爭議，他認為東亞的和平非常重要，尤其台灣與日本都面臨中國大陸非常大的威脅，中共更經常藉由軍機繞台、航空母艦與飛彈來騷擾台灣。

游錫堃指出，台灣與日本的相當接近，他常以「左鄰右舍」來形容，因為日本最南端的領土僅距離宜蘭116公里，過去在日本終戰時，有許多日本人也都是到宜蘭蘇澳搭船回琉球。

游錫堃說，既然兩國的距離接近，東亞和平也很重要，且台灣與日本關係相當友好，面對中共的威脅大家應該要合作，對於領土與主權的爭議應該暫時擱置，台日一起共同開發。

此外，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）不顧中國大陸反對，於台灣時間9日下午3時召開記者會，宣布將於8月底出訪台灣。對此，游錫堃表示，站在中華民國立法院長的身份，他不但非常歡迎，也很高興維特齊能夠造訪台灣，希望藉由這次的訪問讓雙方有更多交流，台灣與捷克同為自由民主的國家，也會讓這次的交流更具意義。

游錫堃說，台灣與捷克過去都是從專制時期過渡到民主階段，有很多值得大家共同學習的地方，他對此感到樂見也歡迎，有關捷克總統齊曼透認為維特齊不應訪台，游錫堃則說，「那是他們的內政，我也不敢置評」。

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