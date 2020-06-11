捷克議長宣佈訪台！中國大使館「表示強烈不滿」：嚴重違背國際道義

▲捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）。（圖／翻攝自臉書／Miloš Vystrčil）

記者蔡儀潔／綜合報導

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）不顧中國大陸反對，9日宣佈將於8月底訪台。對此，中國駐捷克大使館今（11）早發文回應，用三個「嚴重」表示強烈不滿和堅決反對，奉勸捷克個別政客不要進行政治操弄。

▲捷克參議院議長宣布秋季將訪問台灣。（圖／取自捷克參議院網站）

中國駐捷克大使館在官方網站發文稱，維特齊有關訪台活動是對「台獨」分裂勢力和分裂活動的公然支持，嚴重侵犯中國國家主權和領土完整，嚴重違背國際關係基本準則和雙邊政治承諾，嚴重損害中捷合作的前提和政治基礎。

文內寫道，中方一貫反對中國的建交國同台灣進行任何形式的官方往來，捷克個別政客置中捷關係和兩國互利合作於不顧，執意計劃進行所謂訪問，侵犯了中國國家主權，甚至將中方反對誣衊成干涉捷克內政，妄稱訪台是為「維護捷克主權」，這嚴重違背基本事實和國際道義。

文內最後表示，中方從未做任何侵犯捷克國家主權和領土完整的事，世界上只有一個中國，捷方一貫承諾奉行一個中國政策，「我們奉勸捷克個別政客，不要把涉及中國國家主權和領土完整的問題當作個人政治工具進行政治操弄，真正以兩國人民共同利益為重，回到促進中捷關係和互利合作向前發展的軌道上來。」