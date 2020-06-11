老婆快看！他整疊私房錢「偷藏汽車音響」拆了才破解　背後原因很暖心

▲錢居然藏在汽車音響主機內。（圖／翻攝爆廢公社）

記者黃君瀚／綜合報導

「這絕對不能只有我老公受害啊！」女網友11日下午在「爆廢公社」貼文，分享2張破案現場照片，高調呼籲所有姊姊妹妹站出來，看到圖後歡迎學以致用，將枕邊人所有偷藏的不明款項給揪出，「各位老婆們，快去翻找你們老公的私房錢吧！」

根據照片，女網友不知道哪來的靈感，居然將汽車音響主機拆開，發現內部有一疊白花花的千元鈔票，折成圈正好能塞在縫隙中。

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照片貼出後，網友驚呼這柯南力強到不可思議，「我藏的的地方原來也有人會啊」、「我好奇的是為何妳會拆」、「留條活路走啊」、「我不會說家裡的電腦主機也是重點」、「方向盤可以調整的，順便看一下」、「怎麼覺得有種很悲哀的感覺」、「跪求妳老公內心陰影面積」。

▲地點簡直天衣無縫。（圖／翻攝爆廢公社）

1小時後，私房錢擁有者、女網友的老公現身解釋，這疊鈔票其實是私下存來要買求婚鑽戒用的，「不過因為幸福來的太快，先有小朋友了所以就略過求婚。」直到今天他要去領鑽戒，才向老婆坦白一切，主動開拆把錢翻出來。

女網友隨後也更新發文，表示私房錢是老公自行承認藏哪裡，至於部分酸民攻擊男性這樣藏錢卑微又可憐，她也強調發文是趣味，根本沒打算將錢據為己有，「然後他的私房錢我不會拿，因為那是他要買鑽戒送我的錢。」

▼原來是老公努力存錢要買求婚鑽戒給大驚喜！（圖／翻攝爆廢公社）