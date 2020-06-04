外公不會用電腦　一查「系統已自動報稅」超離奇！孫女曝疑點：絕非家人誤報

▲報稅示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者張嘉晏／綜合報導

因應新冠肺炎，財政部將報稅截止日延長至6月30日止，而直接節稅的方法之一就是「扶養親屬」。不過有女網友表示，90歲外公往年都是掛在表哥名下扶養，沒想到日前表哥報稅時，卻被通知外公已「自行申報完畢、自己扶養自己」，無法減稅，整起事件超離奇，原PO也藉此發文分享提醒。

一名女網友在臉書「爆廢公社」中發文，外公是位90歲的老農民，完全不會使用電腦。然而她從媽媽轉述得知，大表哥日前報稅、辦理扶養外公減稅時，竟被告知扶養已經被「掛走了」。

請繼續往下閱讀...

離奇的是，外公扶養減稅一向都是掛在表哥名下，不會有其他家人插手。原PO說，外公隨後親自跑一趟國稅局了解，承辦人員表示是「外公自己上網辦的，而且是自己扶養自己。」

「這是不可能的，因為他不會使用網路，再來也不可能是自己撫養自己，更不可能是別人誤報！」原PO指出，一頭霧水的外公直呼不可能，但國稅局人員卻也沒有要幫忙調查的意思，只說表哥就是不能再報扶養。

▲以往外公的扶養都是掛在表哥名下，得以節稅。（圖／記者周宸亘攝）

雖然外公打算摸摸鼻子就這樣認了，但原PO舅舅隨後找了議員幫忙，國稅局人員才認真調查，最後表示是「電腦出問題自動報的，目前已經取消，並掛回大表哥名下。」

原PO提醒，這件事已經過去了，他們也不想再多追究，只是藉此告訴大家，如果身邊長輩遇到類似情形，一定要進一步確認，否則恐會不了了之。

貼文一出，網友表示「中南部很常發生」、「電腦自己掛也很扯，是見鬼嗎」、「我親姊也有一樣的狀況」、「國稅局曾經誤掛了一個陌生人的資料在我朋友的公司，她某天突然發現，但已經繳了8個月的勞健保費用，而且國稅局還不承認疏失」、「今年報稅軟體怪怪的，執行職務所得昨天輸入，今天再進去所有金額變2倍，打電話問，也只叫你重新下載重輸」。

►過期票券復活成東森幣了！