陳時中鬆口「未來難說」參選雙北留伏筆　侯友宜：政治紛擾不是我要在意的

▲侯友宜、潘孟安合作推出跨縣市優惠旅遊。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

衛福部長陳時中在疫情過後民調飆升，對於民進黨來說是一顆熱門「活棋」，接下來不排除挑戰雙北市長。對此，新北市長侯友宜11日表示，對他來說，市政就是一切，更是心中最重要的一塊，外面的政治紛擾不是他要在意的事情。

陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官，防疫有成、民調高漲，針對媒體多次追問未來動向時總是回應「沒有意願參選」，但在10日卻說出「目前沒規劃，但未來很難說」，引發討論。

針對陳時中為未來參選動向埋下伏筆，侯友宜出席「新北─屏東跨域旅遊記者會」後受訪表示，台灣進入後疫情時代，疫情期間國人受到疫情影響、經濟停滯不前，此時每個人都該做好自己的角色，他則是用力拚市政，帶動新北市經濟發展，守護市民健康，如此關鍵的不需要對政治有更多的評論。

侯友宜說，「侯友宜只有把市政擺在心中最重要的一塊，外面的政治紛紛擾擾，都不是我關心、在意的事情」，所以大家努力拚，跟其他縣市首長一樣攜手合作、拚經濟、拚觀光旅遊。

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