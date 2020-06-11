影／男神女神藏身市府被挖掘！侯友宜一改霸氣路線「開箱」極美文青市場

▲新北市市政行銷添新風貌！新北市推年輕主持群替代役男藝人陳奕、前主播戴湘儀攜手推廣市政。（圖／新北市府提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市新聞局11日公布全新社群媒體主持群陣容，網羅市府內的年輕同仁齊心合作，包括民政局替代役男、藝人陳奕、有「最美副發」之稱的戴湘儀以及「我的新北市」粉專直播節目主持人蔡畹鎣和王子禾。市長侯友宜則是一改過去的霸氣風格，親自「開箱」黃石中繼市場，共同行銷新北市。

同時，團隊首波上架的影音和侯友宜「開箱」黃石中繼市場，以活潑有趣的方式推廣傳統市場現代化，期待讓市民更有感。

對於全新社群媒體主持群成員，擔任總召集人的新北市新聞局長蔣志薇表示，4位主持人各具特色，平均年齡約30歲，分別來自影視圈、新聞界及遊戲新創圈。其中，新任副發言人戴湘儀過去擔任主播，面對鏡頭並不陌生，親切的笑容吸引不少網友關注；陳奕服役之前有「戲劇王子」之稱，在服役期間已經為民政局拍攝多支宣傳影片，表現亮眼。

板橋黃石中繼市場於5日正式開幕，侯友宜親自到場擔任宣傳大使。周邊許多於原址營業多年的老店為配合黃石市場改建，在市場處的協助下，搬進位於板橋區公館街與中正路口黃石中繼市場，包含在地知名的「王家肉羹」、「阿海台東閹雞」、「風權號牛肉店」等。

陳奕於現場拍攝時表示大讚侯友宜，過去對侯的印象是「他過去在警界的破案經歷非常適合拍成電影」，現在見到本人，感覺侯友宜是個相當踏實的人，完全沒有架子，而且能感受到在侯的帶領下，所有市府團隊認真的為市民拚市政工作。

新北市政府快速強化與網路世代溝通市政，於過去一年多來積極活化各局處網路社群，希望將第一線同仁努力的市政成果，透過社群媒體傳達給大眾，也邀請年輕人發揮創意與熱情，讓市民對政府施政有耳目一新的感受，蔣志薇表示，要特別感謝民政局長柯慶忠借將，出借陳奕組成主持群，跨局處共同行銷。

面對各式各樣的腳本，侯友宜更是大方給予年輕人揮灑的空間，強調只要能把市政清楚傳達給市民，侯友宜都願意配合。蔣志薇說，市政行銷年輕化帶給民眾青春活潑的氣息，未來將持續推出創意影音與市民朋友們在線互動，並挖掘市府潛力新星一起以輕鬆、趣味、有記憶點的方式推動市政。

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