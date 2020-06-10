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國內郵輪跳島行程可行！陳時中：檢疫做好可視為台灣社區「無須人數限制」

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▲▼防疫新生活運動代言大使江宏傑與防疫五月天合照,陳時中,陳宗彥,周志浩,張上淳,莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫情趨緩，郵輪業者推出國內跳島行程。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（10）日證實此事，指揮中心會協助確立郵輪環境無風險，未來啟動航行僅作國內跳島旅程，不與國際接觸。指揮官陳時中也說，郵輪檢疫消毒完成，就和台灣社區一樣，無須進行人數限制，依照郵輪容量管理即可。

《ETtoday新聞雲》獨家報導，雲頂郵輪集團從新加坡引進一艘75,000噸的探索夢號，配合國內安心旅遊7月1日上路，將推出一系列國內跳島行程，從基隆出發至澎湖、馬祖遊玩是其中一條路線，搶搭7月6日澎湖花火節熱潮，多家業者仍在爭取中。

請繼續往下閱讀...

陳宗彥10日指揮中心例行記者會中說明，確實有接獲國際郵輪透過航港局提出相關申請，前提為指揮中心會協助這艘郵輪，確立人員與環境無風險。

他指出，所有船員都會完成14天居家檢疫以及7天自主健康管理，確保這艘船「乾淨」，郵輪則會視為台灣社區的一部份，未來啟動航行，僅作國內跳島旅程，不和國際其他國家接觸。

陳時中補充，船員檢疫要完全，整條船的消毒各方面要做好，就和在台灣國內社區一樣，所以也不用人數限制、人流管制，根據郵輪容量作管理就可以了。

▲▼防疫新生活運動代言大使江宏傑與防疫五月天合照,陳時中,陳宗彥,周志浩,張上淳,莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會，副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

據了解，這艘搭載900位工作人員的郵輪，是來自新加坡麗星郵輪旗下探索夢號（原處女星號）的船隻，在經過噴漆粉刷後，預計重新命名為「探索」系列的新名字，目前正停靠於公海，進行全員健康檢測，需等14天安全過關後，才會駛向基隆港停靠，並以基隆港為母港。

郵輪抵達基隆港後，會再次進行14天的核酸檢測，全員皆為陰性反應後，再進行整船全面消毒，確認無誤後，才得以載旅客出遊。據可靠消息指出，這艘郵輪原可搭載2,000位遊客，但為配合防疫旅遊政策，只容納1000名旅客，加上原本900位工作人員和船員，預計會有2,000人的乘載量。不過一切檢查流程、申請事宜等都還在進行中，以指揮中心公布訊息為主。

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