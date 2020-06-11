合作潘孟安、林右昌卻遭政治解讀　侯友宜無奈回應了

▲侯友宜、潘孟安受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜11日上午與屏東縣長潘孟安推出互惠旅遊路線，也多次與基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦合作推動市政，卻遭到政治解讀，被質疑要爭取中間選民或民進黨支持者的認同，侯友宜搖搖頭表示，市政推動不分你我，只要把市民照顧好，其他都不是重點。

侯友宜表示，無論是哪一位市長，大家都是身為地方首長，首長之間都會一起並肩作戰，因為最重要的只有市政推動，沒有分你我，大家只要把市民照顧好就好，市民需要首長努力的做好建設，所有人都要全力以赴，其他的都不是重點。

侯友宜表示，紓困更要脫困、解封更要放風，政府要幫觀光相關產業找商機找出路，也要替百姓找尋後疫情恢復身心的療癒之道。因為振興經濟得要恢復信心恢復生活開始，而信心經濟最明顯的指標，就是讓市民感覺安全，走出家門觀光開始。

針對後疫情時期療癒身心的需求，侯友宜特別推薦市民去海邊走走，包括新北重點旅遊景點「青春山海線」，潘孟安則推薦墾丁跟大鵬灣，雙方都以海灣海岸景點為主，侯當場對聯「南北灣灣、你會喜歡」。

▲侯友宜、潘孟安合作推出新北-屏東互惠旅遊。（圖／觀旅局提供）

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